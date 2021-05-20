İBB'den tartışma yaratacak yeni araçlar kiralama kararı

İhtiyaç fazlası olduğu gerekçesiyle Yenikapı'da araç sergisine imza atan İBB, bu kez araç kiralanması için yeni ihale açtı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçimin ardından ihtiyaç fazlası diyerek, "fazlalık araçları" Yenikapı'da sergilemişti.

İsrafla mücadele ettiği belirtilen İBB'ye onlarca yeni araç alınması için ihale açılması kararlaştırıldı.

151 adet muhtelif sınırlarda araç kiralama kararı

Belgeleri ortaya çıkan ihale kapsamında, "36 ay süreyle 151 adet muhtelif sınıflarda araç kiralanmasına" karar verildi.

Sosyal medyada paylaşılan belgede yer alan araçlar için istenen özellikler dikkat çekiyor.

Dikkat çeken özellikler

Alınacak taşıtların sıfır kilometre, ahşap iç dekor, deri döşeme, panoramik cam tavan, dokunmatik ekranlı multimedya sistemi navigasyon gibi özellikleri göze çarpıyor.

Sosyal medya kullanıcıları, lüks araçları barındıran ihaleye olan tepkilerini "Bu araçları da Yenikapı'da sergileyecek misiniz?" şeklinde dile getirdi.

İBB'de ihtiyaç fazlası araç bilmecesi

İBB Başkanı İmamoğlu, seçim sonrasında "ihtiyaç fazlası" olduğu gerekçesiyle hizmet araçlarını önce Yenikapı Meydanı'nda sergiye çıkarmış, ardından da iade etme kararı almıştı.

Ancak geçen yıl ortaya çıkan görüntülerde, İBB'ye ait Başakşehir’de bulunan bir parkta onlarca sıfır otomobilin bulunması tepkilere neden olmuştu.