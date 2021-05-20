BIST 1.450
DOLAR 8,37
EURO 10,23
ALTIN 505,29
HABER /  GÜNCEL

İBB'den tartışma yaratacak yeni araçlar kiralama kararı

İhtiyaç fazlası olduğu gerekçesiyle Yenikapı'da araç sergisine imza atan İBB, bu kez araç kiralanması için yeni ihale açtı.

Abone ol

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçimin ardından ihtiyaç fazlası diyerek, "fazlalık araçları" Yenikapı'da sergilemişti.

İsrafla mücadele ettiği belirtilen İBB'ye onlarca yeni araç alınması için ihale açılması kararlaştırıldı.

151 adet muhtelif sınırlarda araç kiralama kararı 
Belgeleri ortaya çıkan ihale kapsamında, "36 ay süreyle 151 adet muhtelif sınıflarda araç kiralanmasına" karar verildi.

Sosyal medyada paylaşılan belgede yer alan araçlar için istenen özellikler dikkat çekiyor.

Dikkat çeken özellikler 
Alınacak taşıtların sıfır kilometre, ahşap iç dekor, deri döşeme, panoramik cam tavan, dokunmatik ekranlı multimedya sistemi navigasyon gibi özellikleri göze çarpıyor.

Sosyal medya kullanıcıları, lüks araçları barındıran ihaleye olan tepkilerini "Bu araçları da Yenikapı'da sergileyecek misiniz?" şeklinde dile getirdi.

İBB'de ihtiyaç fazlası araç bilmecesi 
İBB Başkanı İmamoğlu, seçim sonrasında "ihtiyaç fazlası" olduğu gerekçesiyle hizmet araçlarını önce Yenikapı Meydanı'nda sergiye çıkarmış, ardından da iade etme kararı almıştı.

Ancak geçen yıl ortaya çıkan görüntülerde, İBB'ye ait Başakşehir’de bulunan bir parkta onlarca sıfır otomobilin bulunması tepkilere neden olmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Kılıçdaroğlu'ndan Meral Akşener'e destek: Seçimden korkma Erdoğan
Tunceli'de ortaya çıktı görünce şaştı kaldı: Yarıklara saklanmaya çalıştılar
Van'da acılı annenin isyanı PKK kızını kaçırdı 3 yıl önce de eşini öldürdü
Adıyaman'da vakalar artıyor! 10 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Kayseri'de çay içmeye gelip çocuğu istismar etti! Bakın ne ceza aldı
Antalya'da ölü Akdeniz foku kıyıya vurdu
Antalya'da feci olay! 4 yaşındaki Mehmet babasının peşinden ölüme gitti
İsraillilerin üçte ikisinden fazlası Gazze'ye saldırıların sürmesini istiyor
Nevşehir'in aradığı kayıp yaşlı adam! Kaza yapıp traktörle şarampole yuvarlanmış
İran ve ABD nükleer anlaşmaya vardı! Ruhani: Yaptırımlar kalkıyor
Yorumlar 9 yorum