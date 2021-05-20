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Antalya'da yalnız yaşıyordu! Eve giren ekipler şok oldu: Kanlar içinde bulundu

İhlas Haber Ajansı

ANTALYA’da kendisinden 2 gündür haber alınamayan 51 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.

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Olay, saat 13.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde yalnız yaşayan Burhan Kölüksüz’den (51) 2 gündür haber alamayan yakınları eve gelerek kapıyı çalmaya başladı. Kapıyı açan olmayınca telefondan da ulaşılamayan Kölüksüz’ün durumu için 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi.

İhbarın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Merdiven yardımıyla pencereden eve giren itfaiye ekipleri, Kölüksüz’ün yerde hareketsiz yattığını gördü. Sağlık ekipleri, Kölüksüz’ün yaşamını yitirdiğini tespit ederken, polis yaptığı ilk incelemede talihsiz adamın evin içinde düştükten sonra başından darbe alması nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirledi. Çeşitli hastalıkları olduğu öğrenilen Kölüksüz’ün cenazesi, kesin ölüm nedeni öğrenilmek üzere otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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