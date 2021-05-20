Samsun Vezirköprü'de semaver tartışması: Eleştirilere itibar etmiyoruz

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinin girişine 4 yıl önce yerleştirilen 5 metre boyundaki yassı semaver anıtı sosyal medyada eleştiri konusu oldu ve kaldırılması istendi. Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Enis ise "Eleştirilere itibar etmiyoruz" dedi.

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SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinin girişinde 2017 yılında yapılan yaklaşık 5 metrelik yassı semaver anıtı, son günlerde sosyal medyada eleştiri konusu oldu. İlçeye özgü coğrafi işaret tescili alan yassı semaverin anıtını beğenmeyen sosyal medya kullanıcıları eleştirilerde bulundu ve anıtın kaldırılmasını istedi. Yöre halkı ise eleştirilere tepki göstererek anıtın ilçenin sembolü olduğunu belirtip yerinde kalmasını istedi.

Semaverin ilçe ile özdeşleştiğini belirten Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Enis, "Yıllar öncesine dayanan ve halk tarafından benimsenmiş bir semboldür. Tarlada, evde, bahçede ve piknik alanlarında oldukça kullanışlı bir aletimizdir. Yassı semaverin tescilini yaptık, coğrafi işaretini aldık. Yassı semaveri Vezirköprü'nün öz malı olarak görüyoruz. Halkımız tarafından sahiplenilmiş ve korunarak bu zamana kadar geldi. Biz, semaver maketini 4 yıl önce şehrin girişine koyduk ve orada muhafaza ediyoruz. Yöresel bedesten dediğimiz çarşımızda bunun imalatı yapılıyor. El sanatı olarak biraz zayıf bir aşamada ilerliyor ama önümüzdeki günlerde çoğaltılması ve geliştirilmesi için mücadele edeceğiz. Bu el sanatını unutturmak istemiyoruz" dedi.

Anıtın kimseye zararı olmadığını ve sosyal medyada neden eleştirildiğini anlayamadığını kaydeden Enis, "Vezirköprülü olmayan insanlar böyle bir çalışma içerisinde ve bunun tamamen bir oyun olduğunu düşünüyorum. Biz, bu eleştirilere itibar etmiyoruz çünkü yıllardır biz bu aleti kullanıyoruz. Sahip çıkıyoruz ve 'Vezirköprü semaveri bizim' diyoruz" şeklinde konuştu.