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10 yaşındaki Leo Messo, Arsenal'da

Arsenal 10 yaşındaki Leo Messo'yu akademi kadrosuna kattı. Lionel Messi'nin isim veliahtı Messo'nun transferi Arsenal taraftarının ilgisini çekti.

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Premier Lig'in köklü kulüplerinden Arsenal altyapıya ilginç bir transfer gerçekleştirdi. İngiliz ekibi, 10 yaşındaki Kenyalı Leo Messo'yu akademesine transfer etti. Adını Lionel Messi'den alan Messo'nun transferi Arsenal taraftarlarının ilgisini çekti.

Messo, 9 numaralı formasıyla birlikte altyapı antrenörü Per Mertesacker ile poz verdi.

Çarşamba günü kulüp tesislerini gezen Messo, Arsenal altyapısının yetiştirdiği Afrika kökenli isimlerden Chuba Akpom, Eddie Nkeitah ve Alex Iwobi gibi oyuncuların izinden gitmek istiyor.

Leo Messo'nun Arsenal'a katılmadan önce bir diğer Londra ekibi West Ham United'ın akademisinde top koşturduğu öğrenildi.

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