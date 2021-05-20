Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası petrol ve doğal gazda heyecanlı bekleyiş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleri sonrası petrol ve doğal gazda yeni müjde merak konusu oldu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle gençlerle bir araya geldiği söyleşide, sismik araştırma gemilerinden petrol ve doğalgaz ile ilgili güzel haberler geleceğini belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri merakı artırdı. Gözler, petrol ile doğal gaz çalışmalarına çevrilmiş durumda. Henüz detay yok.

İşte; şu anda aktif olarak işlemlerine devam eden sondaj gemilerinde son durum:

Kanuni Sondaj Gemisi

- Fatih'in kazdığı kuyuların testlerini Kanuni Sondaj Gemisi yapıyor.

- Kanuni 5 Mayıs'da Filyos Limanı'ndan demir aldı.

- İlk kuyu testini yapacağı Türkali-2 kuyusuna ulaştı.

- Bölgede Fatih'in açacağı diğer kuyuların tamamlama işlerini de Kanuni yapacak.

Fatih Sondaj Gemisi

- Çalışmaları takvime uygun ilerlemeye devam ediyor.

- Amasra-1 Kuyusunda sondaj faaliyetlerini tamamladı.

- Son kuyu derinliğine ulaştı.

- Formasyon değerlendirme testleri devam ediyor.

- Fatih'in keşfettiği gaz sahasında 30-40 kuyu daha açılması planlanıyor.