Rize'de protesto edilen Meral Akşener'le ilgili provokasyon çağrısı

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Rize'de protesto edilmesinin yankıları sürerken sosyal medyada bir provokasyon mesajı ortaya çıktı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, çeşitli ziyaretlerde bulunmak için Rize'ye gitti. İlk olarak İkizdere'de esnaf ziyareti yaptığı sırada, bir grubun tepkisi ile karşılaştı.

Akşener'in yanına yaklaşan bir kişi, "PKK ile işbirliği yapan CHP ile neden birliktesiniz? Açıklama yapar mısınız?" dedi. Akşener ise, "Yapmıyoruz kardeşim. Ezan saati iftira ediyorsunuz. Sizi Allah'a havale ediyorum. Meral Akşener'e diyorsunuz. Megri megriyi ben mi söyledim? Osman Öcalan'ın mektubunu ben mi okuttun? Hadi oradan" diyerek tepki gösterdi. Tepki gösteren grupla partililer birbirlerinin üzerine yürüyünce gerginlik yaşandı. Polis araya girerek gerginliği önlerken, esnaf ziyaretini iptal eden Akşener ilçe merkezinden ayrıldı.

Çayeli'nde de protesto edildi

Akşener, İkizdere ilçesindeki programlarının ardından Çayeli ilçesine geçti, esnaf ziyaretlerinde bulundu. Bu sırada Akşener'e tepki gösteren bir grup ile partililer arasında sözlü gerginlik yaşandı. Polis iki grubun arasına girerek önlem aldı. Polisin uyarısı ile tepki gösteren grup alandan ayrıldı.

Sosyal medyadan provokasyon mesajı

Gün boyu bu olaylar yaşanırken sosyal medyada da bir Twitter hesabı Akşener'le ilgili provokasyon dolu mesaj yayınladı. Suat Düğer isimli Twitter hesabından, "İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, şuan Rize İkizdere'de bu kadını orada öldürün, öldürün, öldürün. İkizdereliler sizlere sesleniyorum, Meral Akşener hainini orada taşlayın taşlayın taşlayın. Bu kanı bozuğu orada öldürün, öldürün, öldürün pompalı tüfekle" mesajları yazıldı.

"Bu ülkeyi sen ve sahiplerine bırakırsak namerdim"

Suat Düğer isimli Twitter hesabına sosyal medyadan yanıt veren İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, "Suat! Bu aşağılık paylaşımını ömrün boyunca unutturursam kanım kurusun. Hangi deliğe saklanırsan saklan bulacağım. Yurt içi dışı farketmez. Hesap vereceksin. Bu ülkeyi sen ve sahiplerine bırakırsak namerdim" sözleriyle sert tepki gösterdi.

"Sen ve sahiplerini bulacağım"

Olayın ardından hesap ismini değiştiren 'Suat Düğer' isimli Twitter kullanıcısına seslenen İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, "Bu hesap değiştirme, isim değiştirme yeteneklerinin ne anlama geldiği de belli. Sen ve sahiplerini bulacağım. Bu memleketi karıştırmayı, iftirayı amaç haline getirmiş ne kadar istihbarat aparatı varsa alayınızı bu milletin huzurunda ifşa edeceğim" diye yazdı.