Ermenistan'dan Azerbaycan sınırına ateş açıldı

Azerbaycan sınırındaki tahrikleri sürdüren Ermenistan, Azerbaycan sınırına taciz ateşi açtı.

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Ermenistan'ın Azerbaycan sınırındaki tahrikleri sürüyor.

Daha önce işgal edilen bölgelerden temizlenen sınırlara askeri yığınaklar oluşturan Ermenistan, Azerbaycan sınırına taciz ateşi açtı.

Rusya merkezli RIA Haber Ajansı, Ermenistan'ın Azerbaycan'ı sınır ihlali ile suçladığını ve uyarı ateşinin bu sebeple açıldığını açıkladı.