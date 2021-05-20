BIST 1.450
DOLAR 8,38
EURO 10,25
ALTIN 507,26
HABER /  DÜNYA

Ermenistan'dan Azerbaycan sınırına ateş açıldı

Azerbaycan sınırındaki tahrikleri sürdüren Ermenistan, Azerbaycan sınırına taciz ateşi açtı.

Abone ol

Ermenistan'ın Azerbaycan sınırındaki tahrikleri sürüyor.

Daha önce işgal edilen bölgelerden temizlenen sınırlara askeri yığınaklar oluşturan Ermenistan, Azerbaycan sınırına taciz ateşi açtı.

Rusya merkezli RIA Haber Ajansı, Ermenistan'ın Azerbaycan'ı sınır ihlali ile suçladığını ve uyarı ateşinin bu sebeple açıldığını açıkladı.

Ermenistan geçen hafta da Azerbaycan'ın sınıra birlik yolladığını iddia etmiş, bu durumun zaten kırılgan halde bulunan ateşkes anlaşmasına zarar verdiğini söylemiş; Azerbaycan ise bu iddiaları yalanlamıştı.

Ermenistan ve Azerbaycan arasında geçtiğimiz yıl sonunda yaşanan çatışmalarda çok sayıda can kaybı yaşanmış; 6 hafta süren çatışmalar Rusya'nın arabuluculuğuyla ateşkesle sonuçlanmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Anayasa Mahkemesinden Prof. Dr. Canan Karatay'a kötü haber
BioNTech'in mucidi Uğur Şahin, canlı yayında söz verdi! 120 milyon doz aşı için tarih belli oldu
MEB'den 4.sınıf ve ortaokul öğrencileri için sınav açıklaması
Samsun Vezirköprü'de semaver tartışması: Eleştirilere itibar etmiyoruz
Eskişehir Porsuk Çayı'nda poşet içine konularak öldürülmüş köpek bulundu
DSÖ'den koronavirüs aşılarıyla ilgili kritik açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası petrol ve doğal gazda heyecanlı bekleyiş
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan Çin'in koronavirüs aşılarına yasak
10 yaşındaki Leo Messo, Arsenal'da
Bakan Mustafa Varank: Teşvik belgesi sayısı yüzde 86 arttı
Yorumlar