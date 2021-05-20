Ermenistan'dan Azerbaycan sınırına ateş açıldı

Azerbaycan sınırındaki tahrikleri sürdüren Ermenistan, Azerbaycan sınırına taciz ateşi açtı.Abone ol
Ermenistan'ın Azerbaycan sınırındaki tahrikleri sürüyor.
Daha önce işgal edilen bölgelerden temizlenen sınırlara askeri yığınaklar oluşturan Ermenistan, Azerbaycan sınırına taciz ateşi açtı.
Rusya merkezli RIA Haber Ajansı, Ermenistan'ın Azerbaycan'ı sınır ihlali ile suçladığını ve uyarı ateşinin bu sebeple açıldığını açıkladı.
Ermenistan geçen hafta da Azerbaycan'ın sınıra birlik yolladığını iddia etmiş, bu durumun zaten kırılgan halde bulunan ateşkes anlaşmasına zarar verdiğini söylemiş; Azerbaycan ise bu iddiaları yalanlamıştı.
Ermenistan ve Azerbaycan arasında geçtiğimiz yıl sonunda yaşanan çatışmalarda çok sayıda can kaybı yaşanmış; 6 hafta süren çatışmalar Rusya'nın arabuluculuğuyla ateşkesle sonuçlanmıştı.