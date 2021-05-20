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HABER /  SAĞLIK

Türkiye 20 Mayıs 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 219 bin 192 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 9 bin 385 kişinin testi pozitif çıktı, 207 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 5 milyon 160 bin 423, can kaybı 45 bin 626 oldu.

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Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 20 Mayıs 2021 Perşembe günü verilerine göre; son 24 saatte 219 bin 192 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 9 bin 385 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 856 olarak kayda geçti.

Geride bıraktığımız günde 207 kişi hayatını kaybetti, 9 bin 271 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşen sayısı 4 milyon 989 bin 787'ye çıktı.

Toplam test sayısı 51 milyon 731 bin 883'e ulaşırken; vaka sayısı 5 milyon 160 bin 423, vefat sayısı 45 bin 626, ağır hasta sayısı 2 bin 41 oldu.

Haftalık verilere göre; bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3.2, yatak doluluk oranı yüzde 45.5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62.5, ventilatör doluluk oranı yüzde 30.7, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99.9 olarak gerçekleşti.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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