Samsun'da silahlı kavga 2 ölü 1 yaralı

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde akrabalar arasında çıkan, 1 kişinin öldüğü silahlı kavgada yaralanan 2 kişiden biri daha kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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SAMSUN'un Çarşamba ilçesi Kirazlıkçay Mahallesi Değirmenbaşı Caddesi'nde Şakir S., oğlu Serhat S. ve Serhat S.'nin kayınbiraderi Murat Y. arasında tartışma çıkmıştı. Alacak verecek meselesinden çıktığı iddia edilen tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu iki grup birbirine silahla ateş etmişti.

Çatışmada ağır yaralanan Serhat S., kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesinde kurtarılamamıştı. Olayda yaralanan Şakir S. ile Murat Y. hastanede tedavi altına alınmıştı. Murat Y. de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.