MHP'li Yalçın'dan Akşener'e tepki: İkizdere'den kovulmuş

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İP Genel Başkanı Akşener'in Rize'de vatandaşla yaşadığı tartışma ve heyetinin esnafla yumruklu kavgaya girmesi üzerine sosyal medyadan açıklama yaptı.

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Yalçın açıklamasında, "Ar damarının yırtıldığına artık şüphe bırakmayan Akşener, Cumhur İttifakının iki saygıdeğer liderine her fırsatta edep ve hayâ dışı bir pişkinlik ve aymazlıkla dil uzatmaya devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

"Akşener Cumhur İttifakı'na karşı en ucuz iftiraları üretmeye devam ediyor"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "İP’liler fitne çıkarmak istedikleri Rize’de esnafı tekme tokat yumruklamış. Halk, Cumhurbaşkanına katil diyen Akşener’i istemiyoruz diyerek haklı tepkilerini ortaya koyarak protesto etmişler. Tefrikanın topuklusu İlçeden kovulmuş. Ar damarının yırtıldığına artık şüphe bırakmayan Akşener, Cumhur İttifakının iki saygıdeğer liderine her fırsatta edep ve hayâ dışı bir pişkinlik ve aymazlıkla dil uzatmaya devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

"MHP'den kovulunca, nankörlüğünü kamuoyuna gösterdi"

Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, "MHP’nin liderine ve siyaset arkadaşlarına kazık atan, onları satan, fitne ve fücurla camiamıza fesat tohumları eken bu müennes şimdi Cumhur İttifakı hakkında en ucuzundan en pespayesinden iftiralar üretmektedir.



Kadirşinaslık ve hakşinaslık fukarası, vefa mahrumu bu nasipsiz hanım; MHP’den kovulduktan sonra yaşadıklarını hem çarpıtarak, hem saptırarak, hem de büyük bir nankörlük sergileyerek kamuoyuna yansıtmıştı.

Kendi safında İP misali dizilip sonradan ayrılanların bile kendisini “sır ve görev emanet edilemeyecek, güvenilmez biri” olarak nitelendirdiği Müdire Akşener, hem ağzı kalabalık hem de gevşek bir politikacı olarak tarihe geçecektir" dedi.

"Kendine hâkim olmayı bil, zıvanadan çıkma!"

Yalçın, "Devlet ve siyaset hayatında Şerefine ve haysiyetine emanet edilen kimi özel hususları, şeytani bir insiyak ve intikam duygusuyla ortalığa saçan utanmaz, arlanmaz bir kadına güvenilebilir mi?



“Kadın” kavramının kutsiyetine sığınarak siyaset yapmaya çalışan bu sözsüze hatırlatmamız şudur; Siyasetin cinsiyeti olmaz. Her köşeye sıkıştığında “ama ben kadınım” diye acizlenmeyiniz.

Türk milleti; İP Müdiresi gibi sözsüzleri, ağzı cıvıkları, yalancıları affeder mi? Asla!



Bu ar perdesini kaldırmış, terbiye şişesini kırmış olan müennese, şairin dediği gibi:



Avare su gibi başını,

Taştan taşa vurma.

Kendine hâkim olmayı bil,

Zıvanadan çıkma!

Diyeceğiz ama ne yazık ki avare İP Suyu, çoktan yolunu bulmuştur. Pensilvanya kıyılarına doğru akmaktadır. Şer kapısının çivisi çoktan zıvanadan çıkmış, menteşeleri kopmuştur" ifadelerini kullandı.