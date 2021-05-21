 Ortaokullara yüz yüze sınav muafiyeti geldi! Milli Eğitim açıkladı sınıf geçme nasıl olacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kritik son dakika kararını resmen açıkladı. İlkokul 4'üncü sınıf ile ortaokul öğrencileri için 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci dönem derslerinin sınavla değerlendirilmesi durumu öğrencilerin tercihine bırakıldı. İsteyen öğrenciler sınava girecek. Bunun için ne yapılmalı?

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Milli Eğitim Bakanlığı, liselerin ardından, ilkokul ve ortaokullarda ikinci dönem yüz yüze sınav uygulamalarını yeniden düzenledi. İlkokul 4'üncü sınıf ile ortaokul öğrencileri için ikinci dönem derslerinin sınavla değerlendirilmesi durumu, öğrencilerin tercihine bırakıldı.

Yüz yüze sınava isteyenler girecek

İlkokul ile ortaokullarda ikinci dönem sınav notu olan öğrenciler için bu sınavlar geçerli olacak ve e-Okul sistemine işlenecek. Sınavı yapılan derslerden başka bir sınav yapılmayacak.

Hangi puanlar geçerli olacak?

Edinilen son dakika bilgisine göre bu öğrencilere başka herhangi bir ölçme ve değerlendirme yapılmayacak. İlkokul 1, 2 ve 3'üncü sınıflarda sınav uygulaması bulunmuyor. İlkokul ile ortaokullarda ikinci dönem sınav notu olan öğrenciler için bu sınavlar geçerli olacak. Bu öğrencilere istemeleri halinde ikinci bir sınavla puan yükseltme fırsatı verilecek.

Öğrencilere tercih hakkı sunulacak

Bu öğrencilere ayrıca tercih hakkı sunulacak olup, istemeleri halinde sadece birinci dönem notları ile değerlendirilmeleri sağlanacak. Seçmeli dersler dahil bütün derslerden sadece bir sınav notu karneye yansıtılacak. Sınavlar okul ortamında ve yüz yüze yapılacak.

İlkokullarda öğretmen değerlendirecek: İlkokul 1, 2 ve 3'üncü sınıflarda sınav uygulaması bulunmamaktadır. Öğrenciler, birinci dönemde olduğu gibi yüz yüze eğitim, canlı ders ve/veya TRT EBA televizyonundaki yayınları takip ve derse olan ilgilerine göre kişisel, sosyal ve akademik gelişimlerini destekleyecek şekilde öğretmenleri tarafından değerlendirilecek.

Bir sınav notu karneye yansıyacak

Seçmeli olan dersler de dahil olmak üzere bütün derslerden sadece bir sınav notu karneye yansıtılacak. Sınavlar okul ortamında ve yüz yüze yapılacaktır.

Veliler muafiyet için dilekçe vermeli

İsteyen öğrenciler sınava girecek. Veliler tercih ettikleri seçeneği 26 Mayıs 2021 tarihine kadar öğrencilerin kayıtlı bulunduğu okul müdürlüğüne yazılı olarak ya da e-posta başvurusuyla bildirmeleri gerekecek.