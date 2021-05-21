Düşük faizli kredi desteğinin ayrıntıları belli oldu! Erdoğan duyurmuştu
Pandemi şartlarında ekonomik zorluklar yaşayan vatandaşa yeni müjde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelmişti. Likidite sıkıntısını karşılamak hem de istihdamı artırmak isteyen işletmelere ilaç olacak düşük faizli kredi desteğinin ayrıntıları belli oldu..
Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın haberine göre; İstihdam sağlayan işletmelere finansman desteği yolda. İşletmeler ilave olarak istihdam ettikleri kişiler için ödeyecekleri sigorta primlerini, kamu bankalarından kullanacakları kredilerde faizden düşebilecekler. İşte yeni desteğin detayları...
30 Haziran 2022'ye kadar
* Teşvikten 50’nin altında işçi çalıştıran işverenler yararlanacak. Yani, yeni teşvik, mikro ve küçük işletmelere yönelik olacak.
İşverenler, 1 Temmuz 2021 ila 30 Haziran 2022 tarihleri arasında işe aldıkları yeni çalışanlar için teşvikten yararlanabilecek.
Teşvikten yararlanabilmek için işe alınacak yeni işçiler için de belirli kurallar gerekiyor. Birincisi, işe alınan çalışanın, işe girdikten önceki 3 aylık sürede 10 günden fazla sigortalı çalışmamış olması şart. İşe alınacak kişi yeni çalışan olmalı. İkincisi, Bağ-Kur kapsamında sigortalı olmamalılar ve isteğe bağlı sigorta primi de ödemiyor olmaları gerekiyor. İşverenin, son bir yıl içindeki çalışan sayısının üzerinde yeni işe alım yapması gerekiyor. Daha açık bir anlatımla, işveren, son bir yılda işten çıkarım yapmışsa destekten yararlanamayacak.