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Bursa'da sabah evden çıkıp kayıplara karıştı! Ekipler harekete geçti

İhlas Haber Ajansı

BURSA'da yaşayan 19 yaşındaki Cansu Kavak'tan 4 gündür haber alınamıyor.

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Bursa'nın Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi'nde ikamet eden 19 yaşındaki Cansu Kavak pazartesi sabahı evden çıkarak Vişne Caddesinde çalıştığı işyerine gitti. Ailesi akşam eve dönmeyen ve cep telefonu kapalı olan Kavak'ın iş arkadaşlarını arayarak kayıp kızlarının servise binmediği bilgisine ulaştı. Tüm aramalara rağmen Cansu Kavak'a ulaşamayan aile emniyet güçlerine kayıp başvurusunda bulundu.

Baba Abdullah Kavak, kızının hayatından endişe ettiklerini, en son çalıştığı şirketin bulunduğu Vişne Caddesinde görüldüğünü belirterek, "Cep telefonu kapalı, ulaşamıyoruz. Görenlerin insaniyet namına 155'e ya da 0535 565 51 86 no'lu telefona haber vermelerini istiyorum" dedi.

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