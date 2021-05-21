Basın kartı yönetmeliğinde değişiklik! O suçu işleyenlere verilmeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla alınan karara göre basın kartı yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Gelişmeyi İletişim Başkanı Fahrettin Altun, duyurdu.

Abone ol

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, basın kartı yönetmeliğinde önemli bir değişiklik yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan değişiklik kararında basın kartı verilecek kişilerde aranan şartlar arasına “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, üyesi olmak veya yardım etmek" şartı getirildi.

Söz konusu kart sahip kişilerinin, “Milli güvenliğe ve kamu düzenine açıkça aykırı faaliyetlerde bulunması veya bu faaliyetlere açıkça destek vermesi; şiddet ve terörü özendirecek, her türlü örgüt suçları ile mücadeleyi etkisiz kılacak içerik oluşturması; suça tahrik veya teşvik edecek ve suç ile mücadeleyi etkisiz kılacak faaliyetlerde bulunması” durumunda kartları iptal edilebilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan basın kartı kararını incelemek için tıklayın