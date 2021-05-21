Aboubakar'dan Fenerbahçe ve Galatasaray açıklaması

İsmi Fenerbahçe ve Galatasaray'la da anılan Aboubakar, "Fenerbahçe ve Galatasaray’la adım anılıyor ama ben sadık, gururlu, samimi ve içten bir insanım. Bu kulüplere gitmeyeceğim." dedi.

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Sezonu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş'ın gol makinesi, taraftarın sevgilisi, camianın gözbebeği Vincent Aboubakar şampiyonluk öyküsünü Fotomaç'a anlattı. İşte Aboubakar'ın açıklamaları...

"Nasıl geçti bu sene?" sorusuna cevap

"Bu sene benim için çok özel bir sene oldu. Çünkü annemi kaybettim. Bu nedenle kupayı ve şampiyonluğu kaybetmemem gerekiyordu, çok çalıştım, başardım. Evet son maçlarda oynayamadım ama her zaman onların yanındaydım. Tüm takım arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ederim." "Son 8 maçta oynayamadın ama kenardan müthiş bir moral desteği verdin. Yerinde duramıyordun ve sürekli sahaya girmek istiyordun sanki? O anlarda sahada olamamak ne hissettirdi?" sorusuna yanıtı aynı coşkuyla oldu: "Bakın, ben hedefleri olan bir futbolcuyum. Her zaman kazanmak isteyen bir futbolcuyum. Bu nedenle takımımın, takım arkadaşlarımın, hocamın, taraftarımın mutlu olmasını yani kazanmasını isterim. İster saha içinde ister saha dışında bu coşkumu hiç kaybetmedim, kaybedeceğimi de sanmıyorum."

"Sergen Yalçın'la birlikte büyük bir başarı öyküsü yaşandı ve iki kupayı da aldınız. Neler söylemek istersin?"

"Hocamız iyi bir enerji verdi bize. Biz de grup olarak ona yardımcı olmaya çalıştık. Tecrübeli oyuncu olarak bizler başta olmak üzere. Bazı çekingen oyuncular var, onlar arka planda kalmamalı, onları itmek gerekiyor. Oyuncu grubu da çok büyük bir performans gösterdi. Tekrar hocamıza gelecek olursak; iyi bir hocamız var, iyi yolda ilerliyor, kendisini geliştirip çok daha iyi bir hoca olacağına eminim."

"Gitmeyeceğim"

F.Bahçe ve G.Saray'la adım anılıyor ama ben sadık, gururlu, samimi ve içten bir insanım. Bu kulüplere gitmeyeceğim.

"Nouma gibi isim bırakmalıyım"

Beşiktaş taraftarının, takımı için oynayan oyuncuları farklı bir yere koyduğunu söylediğimiz Aboubakar, konuyla ilgili şu yorumu yaptı: "Her futbolcu aslında kendi yolunda yürüyor, kendi ismini bir yerlere yazdırıyor. Kararlı futbolcular gittikleri yerlerde bir tarih yazıyorlar. Mesela Pascal Nouma gibi. Nouma burada nasıl bir isim bıraktıysa, ben de bir isim bırakmak için buraya geldim. Her futbolcu için de bu geçerli. Bana 'Kamerun'dan önereceğin kimse yok mu?" diye soruyorlar. Kamerunlu gençler de gerçekten iyilerse, böyle bir şeyi çok istiyorlarsa; gelirler ve yaparlar. Ben öyle yaptım.

"Oyuncuya sevgi lazım"

Sergen hoca bizlere olması gerektiğini gibi davrandı her zaman. Kimi zaman sert, kimi zaman anlayışlı ama her zaman bizim yanımızda olduğunu gösterdi. Ben hoca olsaydım, ya da bir gün hocalık yapacak olursam, oyuncularıma öncelikle sevgi vermeye çalışırım.

Ligde seni en çok zorlayan kaleci kim oldu?

"Bu sorunun çok net bir cevabı var, kesinlikle Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan. Uzun ama atletik, zamanlaması iyi, sakin, kendine güveni tam. Biz forvetler için bu tip kalecileri geçmek kolay değildir."

"Güzel gol yoktur, kupa vardır"

"Bu sezon attığın en güzel veya en anlamlı golün hangisiydi?" sorusuna yine kişisel yanıt vermeyen Aboubakar "Ben atmışım, diğeri atmış, o asist yapmış, diğeri yapmamış; bir önemi yok. Benim için güzel gol yoktur, güzel olan tek şey kupayı, kupaları buraya getirmektir. Bunu da hep birlikte başardık."