BIST 1.458
DOLAR 8,36
EURO 10,23
ALTIN 505,35
HABER /  GÜNCEL
ADV Gazze'ye umut ol

Azerbaycan'a ait askeri helikopter Giresun'a zorunlu iniş yaptı

Giresun'da sahile zorunlu iniş yapan Azerbaycan'a ait askeri helikopterdeki arıza giderilmeye çalışılıyor.

Abone ol

Giresun'da sahile zorunlu iniş yapan Azerbaycan'a ait askeri helikopterdeki arızanın giderilmesi için çalışma başlatıldı.

Dün akşam saatlerinde teknik arıza nedeniyle Tirebolu ilçesinin Bada mevkisinde deniz kenarına iniş yapan helikopterin 6 kişilik mürettebatı Giresun Valiliğince ilçede misafir edildi.

Mürettebat sabah saatlerinde helikopterdeki arızayı gidermek için çalışmalara başladı.

ÖNCEKİ HABERLER
660. Kırkpınar yağlı güreşleri seyircisiz yapılacak
Vatandaşların tapu hizmetlerinden memnuniyeti "e-Tapu anket"e göre yüzde 80
Son dakika Rekabet Kurumu'ndan flaş WhatsApp açıklaması
Aboubakar'dan Fenerbahçe ve Galatasaray açıklaması
Feghouli'ye talip çıktı: 3 yıllık sözleşme teklifi
Tüketici güven endeksi mayıs ayında sert düştü
Fenerbahçe'de teknik direktörlük için 4 aday
Prof. Dr. Mehmet Parlak: Kene ve koronavirüsle birlikte yaşamayı öğrenmeliyiz
Sakarya'da çocukların tinerle tehlikeli oyunu felaketle sonuçlandı
Üsküdar'da ki Şemsi Ahmet Paşa Camii önüne yaya yolu projesi havadan görüntülendi
Yorumlar 1 yorum