Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için açıklama görevden kaçmam

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, uygun görüldüğü takdirde bu görevden kaçmayacağını söyledi.

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü TV yayınında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yayında bir kez daha Kılıçdaroğlu'na "Cumhurbaşkanlığına aday mısınız?" sorusu yöneltildi. Bunun tartışılmasını doğru bulmadığını belirten Kılıçdaroğlu, devamında uygun görüldüğü takdirde bu görevden kaçmayacağını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Onore bir rakam''

"Cumhurbaşkanlığı adaylığını bu aşamada tartışmayı çok doğru bulmuyorum. Biz bir ittifakın parçasıyız. Otururuz, konuşuruz, kararı öyle alırız. Cumhurbaşkanlığı onore bir makamdır. Ben olmayacağım diye kaçmak doğru değildir."

Daha önce ne demişti ?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gelecek seçimlerde Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına yönelik soruya daha önce "Ortak görüş olursa Cumhurbaşkanı adayı olurum. İttifak böyle bir karar verirse ondan kaçamazsınız" cevabını vermişti.

Göreve geldiğinden beri 10 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yarışa girerseniz kazanacağınızı düşünüyor musunuz?" sorusuna da "Ondan en ufak bir endişem yok" diyerek cevapladı.