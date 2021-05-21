A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten flaş açıklama! Gruptaki üç rakibimiz de bizden güçlü...

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 öncesi Antalya kampında düzenlenen basın toplantısında flaş açıklamalar yaptı.

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A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 öncesi Antalya kampında basın mensuplarının sorularını cevapladı. İşte Şenol Güneş'in açıklamalarından satır başları...

- Yoğun bir lig geçirdi oyuncular. Başarılı ve başarısız olan takımlarından gelen oyuncuları kampın ilk döneminde sıfırlayıp, yenileyip yeniden güçlendirmeye çalışacağız. Oyuncularımız da bunu biliyorlar. Gelecek hafta takım tamalanınca taktik idmanlar başlayacak. İki de hazırlık maçı yapacağız. Oyuncuların mümkünse tamamını oynatabileceğimiz maçlar olacak. 1 Haziran'da da 26 kişilik kadroyu açıklayacağız. 2 Haziran'da da buradan Almanya'ya gideceğiz. Orada 8-9 gün kaldıktan sona Roma'ya gidip ilk maçımıza çıkacağız. Sonra da Galler ve İsviçre ile oynayıp gruptaki durumumuzu göreceğiz.

- Çoğu zaman akşamları idman yapıyoruz. Sabahları ufak özel çalışmalarımız oluyor. Şu anda oyuncuların fiziki yenilenmeleri üzerinde çalışıyoruz. Ne bekliyoruz, ne durumdayız, ne yapabiliriz. Bunları çalışıyoruz. Rakipleri çalışıyoruz. Planlarımızı yapıp inşallah ülkemizin beklediği iyi sonuçlarla ayrılırız.

Cengiz bizimle beraber çünkü oynamıyor...

- Pazartesi günü bütün oyuncularımızı bekliyoruz. Hukuki durumları olabilir. Oynamayan oyuncuları gönderebilirler. Cengiz bizimle beraber mesela oynamadığı için. Okay'ın takımı düştü ama onu yollamadılar mesela, bir sıra bile ekonomik olarak önemli Premier Lig'de. Pazartesi günü tam olarak toplanmayı umuyoruz. Günlerimiz dolu olacak. Medya çalışmalarımız olacak. Ayrı kalacak oyuncumuzun olacağını düşünmüyorum.

Cengiz Ünder'in son durumu ne?

- Cengiz Ünder'in fiziksel sorunu yok. İştahlı şekilde çalışıyor ama oynamamanın verdiği eksiklik var. Hazırlık maçlarında bunu gidermesini umuyoruz. Maç performansı ne durumda bunu bilmiyoruz ama yetenekli bir oyuncu. Geçmişini biliyoruz ama maç performansını görmemiz lazım. Yaptığımız çalışmalara iyi cevaplar veriyor. Hedefimizi iyi biliyor. 2-3 kamp bizimle olmadı, ayrı kaldık. Takımlarında oynamayan oyuncuları ayrı olarak hazırlayacağız.

İrfan Can turnuvaya yetişebilecek mi?

"İrfan Can şu anda bireysel olarak çalışıyor. Fizik antrenmanları yapıyor. Bizimle birlikte çalışmıyor ama 3-4 gün içinde takıma katılacaktır.

Hazırlık maçı programı değişti mi?

- Pandemi hazırlık maçlarımızı da etkiledi. Belçika vardı olmadı, Kuzey İrlanda vardı Almanya ile o da olmadı. Kuzey İrlanda pandemi sebebiyle gelmek istemedi. Arnavutluk ile konuştuk onlar da Galler ile görüşüyordu. Son anda anlaştılar ayın 31'i için. Biz de Gine ile hazırlık maçı yapacağız. Şartlara göre değişiklik olabiliyor.

- Güçlü takım olarak Belçika'yı istemiştik, Martinez ile de görüşmüştüm, Brüksel'de oynayacaktık ama Belçika hükümeti istemedi. Sonra Moldova'yı aldık. Bir tane güçlü takım yeter bana savunma açısından ama Norveç ve Hollanda maçları bana yeter. Olsa daha iyiydi ama olmadığı için de sorun yok. Normal bir maç olarak da görebiliriz.

Görece kolay olan ve kapanan takımlara karşı...

"Görece kolay olan, kapanan takımlara karşı sıkıntımız var. Bunları görme şansımız olacak bu maçlarda da. Rakiplerimizin çalışmalarını kendi içimizde de yaparız. Maç içi planlarımızı da çalışacağız. İlk iki hazırlık maçında tüm oyuncuları görmeye çalışacağız. Maç eksikleri olan oyuncuları hazırlamaya çalışacağız. Kaan, Cengiz, Merih de son dönemde oynamadı. Belçika olsaydı iyi olurdu ama olmadı.

Mahmut Tekdemir iyi durumda

"Mahmut'un sakatlığı vardı ama iyi durumda şu anda. Onun performansına bakacağız. Cengiz'e bakacağız. Dorukhan oynamadı ona bakacağız. Halil Akbunar, Halil Dervişoğlu, Kerem... Elimizdeki oyunculara bakacağız. Kim 26'ya girer, kim girmez şu anda söyleyemem ama mevkilerindeki oyunculara bakacağız. Çok mevkili oyuncuları düşünebiliriz. Mesela Dorukhan orta sahanın yanında sol bekte de kesici olabilir. Sol bekte Umur ve Rıdvan var elimizde. Oraya bir şey düşünmemiz gerekecek. Elimizde iyi bir 11 var zaten. Zorlanırız ama ikinci 11'i de çıkarabiliriz. En iyi kararı vermeye çalışacağız.

Burak Yılmaz öncelikli golcümüz

- Burak Yılmaz bizim için öncelikli golcü. Cenk yok orada. O az oynadı ama çok atmıştı. Burak'ın da olmadığı zaman olmuştu. Onun yanında Kenan var, Enes var. Tek santfor oynattığımız zaman Hakan var, Yusuf var daha önce gördüğümüz. Yeni gelen oyunculardan Halil var. Genç, yetenekli, ileride iyi işler yapacaktır. Kerem var.

- Ligler ayrı, milli takım ayrı. Kenan kendi takımında çok iyi olmadı ama bizde faydalı. Elimizdeki kadroyu grup aşamasında kullandık, iyi işler yaptık. Kenan da iyi iş yaptı. Enes de iyiydi. Kullanabileceğimiz oyuncuları aldık. Kenan ve Enes santrfor olarak kullanılabilir. Bunlar kenarda da oynar. Halil de oynar santrfor. Kerem de kullanılabilir. Bir de Yusuf ve Hakan gibi gol atabilecek oyuncularımız var.

Serdar Dursun kadroya dahil edilecek mi?

- Serdar Dursun ile dolaylı yoldan, yakınlarıyla görüştük. Kenan ve Serdar aynı ligde oynuyor mesela. Orada gol atan oyunculardan biri. Başarısını önemsiyorum ama Kenan'ı kullandığımız için şu anda Kenan'ı düşünüyorum. İleride Serdar olur mu konuşulabilir. Enes de var daha 23 yaşında. Yetenekleri farklı. Serdar gol atabilen, savaşçı bir oyuncu. Başarısını da tebrik ediyorum ama tercihimizi Burak, Kenan ve Enes'in yanı sıra Halil'i tercih ettim. Serdar'ı önemsemiyorum demek değil bu. Onu alıp bekletecek olsam Adem veya Muhammet'i de alıp bekletirdim. Bekleteceğim oyuncunun biraz daha ileriyi düşünerek olmasını istedim.

Uğurcan Çakır'ın geleceği ne olacak?

- Duyuyoruz; Trabzonspor, Uğurcan'ı Avrupa'ya gönderecek herhalde. Ondan sonra patır patır kaleciler gider diye düşünüyorum. Bu yaz göreceğiz. Her oyuncumuzun Avrupa'ya gidip oynamasını, ülkeye döviz kazandırmasını, saygısının yüksek olmasını isterim. Bu sene bu olacak gibi. Biz hep dışarıdan alan bir ülkeyiz. Şimdi Burak'ın da gidişiyle inşallah bunların sayısı çoğalır.

Kaleci havuzumuz geniş

- Kaleciler de buna öncü olacaktır. Giden ilk kaleci yakın zamanda olacak gibi. Kaleci yalnız adamdır, yalnızlığını hissetmeden takımla olmalıdır. Her ne kadar savunmada gibi gözükse de hücumu başlatan oyuncudur. 4 iyi kalecimiz var. İnşallah hepsi iyi yerlere giderler. Kaleci havuzumuz geniş. Burada olmayan Doğan var, İrfan Can var, Ersin var. Sayamadığım isimler de var.

Mert insan ve karekter olarak güçlü

- İyi oyuncu düştüğü zaman kalkabilecek oyuncudur. Sürekli başarı diye bir şey yok. Takılmalarda ayakta kalabilen ve bunu başarıya dönüştürenler başarılıdır. Mert'in moral olarak iyi durumda olduğunu düşünüyorum. Şampiyonluktan sonra sezonun zorlu geçtiğini biliyorum. Mert insan ve karakter olarak güçlü. Şimdi toparladı. İlk geldiğimde Serkan ve Sinan vardı. O zaman Mert'i alıp oynattım. Sonra da Uğurcan'ı aldık. Mert o zaman çok katkı yaptı sonradan bekleyen Uğurcan'ın zamanı geldi. Takımın havasını alıp kadroya girdi. Mert'in bunları aştığını düşünüyorum. Şimdi Uğurcan var. Altay da bir yıl öncesine göre çok gelişti. Şu andaki kalecilerimizin iyi olduğunu düşünüyorum. Gökhan da iyi kaleci, takımıyla zor bir dönem geçirip geldi. Hepsinden memnunum. Uluslararası alanda başarı gösterirlerde hem tecrübe edinirler hem de kendi takımlarına başarı katarlar.

Gruptaki üç rakibimiz de bizden güçlü...

- Takım olarak iyi oynadığımız zaman bireysel performanslar kapatılabilir. Gruptaki üç rakibimiz de bizden güçlü. FIFA sıralamasında bizim çok önümüzdeler. Onlarla mücadele edebileceğimizi biliyoruz. İtalya daha ayrı konumda. Onları bir kademe daha öteye koyuyorum. Açılış maçı oynayacağız onun da önemi ayrı. İyi oynamak başarılı olmak çok önemli. İlk maçta alacağımız galibiyet veya beraberlik bize avantaj sağlar ama yenilsek bile Galler ve İsviçre maçındaki sonuçlarla gruptan çıkabiliriz. Amacımız gruptan çıkmak, iyi futbol oynamak.

Galer sürpriz yapabilir...

- İsviçre daha iyi görünmesine rağmen Galler de sürpriz yapabilir. Giggs ile birlikte yeni bir takım yaptılar, şimdi yeni hocaları var. Savunmayı iyi yapıp kontratağa iyi çıkan bir takım. İsviçre teknik özelliği iyi olan, hücum varyasyonları iyi olan bir takım. İtalya ikisini de iyi yapıyor. Üst seviye takımlar. Bizim için üç maç da zor. İlk maçımız önemli. Oradaki sonuca göre diğer iki maça hazırlanacağız.

- Wembley güzel stadyum. Londra hedefi önemli. Gruptan çıkarak da gidebilirsiniz finalde de gidebilirsiniz. Ben çok ileriyi düşünürüm ama merdivenin ilk basamağı önemli. Çıktığınız yol doğruysa zaten merdivenleri çıkarak gidebilirsiniz.

Burak'ın hikayesini iyi yazmak lazım

- Burak ile ilgili geniş konuşmak istemiyorum çünkü geniş anlatılacak şeyler var. Burak Yılmaz gibi başarılı insanların hikayelerini güzel anlatmak lazım. Hikayesinin güzel araştırılması lazım. Neleri doğru yaptı, hangi yollardan geçti... Bu sene iyi geçti, kötü geçseydi neler konuşulurdu? Bu yaptıkları bizimle iyi işler yapacağının garantisini vermiyor. Güzel goller attı. İnşallah şampiyon olurlar. Bütün Türkiye onları izliyor. Son maçı kazanırsa şampiyon olacaklar. Bittikten sonra yeni hedef var önlerinde. Avrupa Şampiyonası gibi büyük bir turnuva. Burak'ın hikayesini iyi yazmak lazım. Kendisi için değil, gelecekte onu geçecek futbolcular için yazmak lazım. Nereden gelip nereye gittiğini anlatmamız lazım.

- Burak her geçen gün kendisine yeni şeyler kattı. Bazen insan kendisini göremez, eksik olabilir etrafını dinler destek alır. Dün dünde kaldı. Yarına bakacağız ama bugün önemli. Futbol başarı ister. Bizde başarı da şampiyonluktan geçer. Başarılı olmayanı kimse istemez. Bizim kampta ne yaptığımızı kimse bilmez. Önemli olan sahada ne yaptığınız. Doğru plan, doğru çalışmalarla, ortak akılla yola çıkacağız. Burak'a bunları her zaman söyledim. Bu kadar yetenekleri olup da başarılı olabilecek oyuncuya bugün haksızlık yaptığımızı düşünüyorum. Bugün değeri 5 ise bence 50 olmalıydı. Oyuncuya bakış açısı 50 ise 100 olmalıydı. Aşıyı bulan Uğur Şahin ile Özlem hanımı örnek verebiliriz. İmkan ve zaman verilirse Türk insanının başarılı olma ihtimali artar.