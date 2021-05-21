Niğde'de lise öğrencisi askerler için akıllı miğfer geliştirdi

Niğde'de Akşemsettin Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) 9. sınıf öğrencisi Akif Emre Özyıldız, operasyonlara katılan askerlerin anlık nabız bilgilerini merkeze aktaran, yaralandıkları anları tespit eden, GPS cihazı bulunan, yanıcı ve patlayıcı gazları tespit edebilen sensör içerikli akıllı miğfer geliştirdi.

Abone ol

Özyıldız'ın 'RooboKask' ismini verdiği projesi, TÜBİTAK 52. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışması'nda 'Teknolojik Tasarım Kategorisinde birinci oldu. 6 aylık AR-GE çalışması sonucunda prototipi yapılan miğferde bulunan termal kamera ve yüz tanıma sistemi sayesinde, sisteme tanımlanmış suçluların da tespiti yapılabiliyor.

Proje hakkında bilgiler veren Akif Emre Özyıldız, RoboKask'ı askerlerin sahadaki üstünlüğünü artırmak ve olumsuzluklar yaşanması durumunda hızlı müdahale edilmesini sağlamak amacıyla geliştirdiğini anlattı.

Özyıldız, "Kaskımdaki çeşitli sensörler aracılığıyla kaskı kullanan askerin vurulması gibi vücudunda gerçekleşen bütün fizyolojik değişiklikleri tespit ediyorum bu sayede ana merkeze anlık olarak bilgi gidiyor ve böylece erken müdahale imkanı sağlanıyor. Aynı şekilde kaskımda yer alan çeşitli kameralar aracılığıyla kaskımı kullanan operatörün duvar arkası ve benzeri engellerin arkasındaki hedeflerin konum bilgisi gösteriliyor hem ekranıma hem de ana üssüme böylece erken müdahale imkanı sağlanmış oluyor. Kaskın ön tarafında yer alan kameram sayesinde anlık, canlı veri akışı ana üssüme sağlanabilmekte. Kaskımda yer alan gaz sensörü ve benzeri sensörlerim sayesinde anlık olarak ortamın havası sürekli olarak ölçülmekte ve böylece herhangi bir patlayıcı ve yanıcı gazın tespit edilmesi durumunda anlık olarak ana üsse bilgi verilmektedir. İvme sensörü sayesinde askerimizin düşmesi, yuvarlanması kaybolması gibi durumlar da anlık olarak merkeze bildirilmektedir. Kaskımın içinde yer alan GPS modülüm sayesinde ise kaskı kullanan operatörün anlık olarak konum bilgisi alınabilmektedir" dedi.

Proje Danışmanı, Bilsem Biyoloji Öğretmeni Murat Sakarya ise; "Öğrencimizin yapmış olduğu bu çalışma yarım asırdır sürdürülen TÜBİTAK’ın 52. Kayseri Bölge Yarışmasında önemli bir başarıya imza attı. Bu bölgede 7 ilimiz yarışmakta ve birçok proje içinde 1. olması önemli bir sonuç. Finalde yarışacak Türkiye geneli açısından da bir derece olmasını bekliyoruz. Çalışmanın patent açısından da müracaatı yapıldı. Ülkemiz adına da önemli bir kazanım olacak. Tabi ki bu katma değer olarak ülkemize döndüğünde savunma sanayinde özellikle terörle mücadele eden bir ülke olarak öncelikle askerimizin güvenliğini sağlayacak ve aynı zamanda katma değer olarak pazarlama açısından da kazanım sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.