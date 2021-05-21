Kuzey Marmara otoyolu tamamlandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7. Kesimi olan Hasdal-Habipler-Başakşehir etabının açılış töreninde yaptığı konuşmada "Yargı reform paketlerimizin dördüncüsünü Meclis'imizin takdirine sunuyoruz." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun 7. Kesimi olan Hasdal-Habipler-Başakşehir etabının açılış törenine katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Kuzey Marmara Otoyolu'nun tüm bölümlerini tamamlamış bulunuyoruz. Türkiye'nin hem nüfus yoğunluğu hem üretim ve ticaret kapasitesi hem turizm potansiyeli bakımından en hareketli yerlerinin başında gelen Marmara Bölgemizi çepeçevre otoyolla kuşatmış olacağız." dedi.

"Yıllık 2,6 milyar liraya yakın maddi katkısı olacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları aktardı: "Kuzey Marmara Otoyolu'nun ülkemize vakitten 1 milyar 650 milyon lira ve akaryakıttan 830 milyon lira olmak üzere yıllık 2,6 milyar liraya yakın maddi katkısı, 351 bin ton da karbon emisyon azaltımı faydası olacaktır."

Kanal İstanbul mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Yakında ilk köprüsünün temelini atarak fiilen hayata geçirmeye başlayacağımız Kanal İstanbul da inşallah tarihe damgasını vuran bir eser olarak ülkemizin iftihar tablosu içerisindeki yerini alacaktır."

Yapımı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü'ne ilişkin Erdoğan, "Silüeti yavaş yavaş ortaya çıkan 1915 Çanakkale Köprüsü şimdiden gören herkesi kendine hayran bırakmaktadır." ifadelerini kullandı.

Ülkelerin çoğu sadece finans sektörünü ayakta tutmaya çalıştığını anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biz 10 milyonlarca insanımızı doğrudan destekleyen programlarla hiçbir insanımızı yalnız bırakmadık."



Yargı reform paketi yakında meclise sunuluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yargı reform paketlerinin dördüncüsünün yakında meclisin takdirine sunulacağını bildirdi.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gezi olaylarıyla başlayan ve 2018 Ağustosu'nda açık bir tehdit halini alan ekonomik saldırılara, yatırımları ve büyümeyi engelleme çabalarına rağmen eser ve hizmet siyasetimizden taviz vermedik. Ülkemizin vaktini ve enerjisini içi boş çekişmelerle heba etmeyin. Suni gündemlerin peşinde koşmamızı sağlamak için her yolu denediler."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Maziden atiye kurduğumuz köprüyü aşkla şevkle heyecanla geçerek Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmakta kararlıyız." diye konuştu.

"Gençler, bu terör devleti İsrail'i çok iyi tanımanız lazım"

"Bu terör devleti İsrail'in ne olduğunu tüm dünyanın bilmesi lazım." diyen Erdoğan, "Tüm dünya mazlumları güçlü bir Türkiye'nin ayağa kalktığı, kalkacağı günü bekliyor. Özellikle gençlerimize sesleniyorum. Gençler, bu terör devleti İsrail'i çok iyi tanımanız, çok iyi anlamanız lazım. Dünyanın ve insanlığın şu anda beklediği bu terör devleti İsrail'in ne olduğudur."" ifadelerini kullandı.