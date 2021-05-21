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Galatasaray'dan Alpaslan Öztürk bombası! 3 yıllık anlaşma tamam

Galatasaray, Göztepe ile yollarını ayıran Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna katıyor.

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Galatasaray, Göztepe ile sözleşmesi sona eren ve serbest oyuncu durumundaki Alpaslan Öztürk’ü renklerine bağlamak üzere. 27 yaşındaki stoper, son detayları görüşmek için Türk Telekom Stadı’nda yönetimle görüşme gerçekleştirdi.

3 yıllık anlaşma
Milli oyuncu ile menajeri Ömer Kızılkoca, dün TT Stadyumu'na giderek Galatasaray ile resmen masaya oturdu. Taraflar 3 yıllık sözleşme için prensip anlaşmasına vardılar. Alpaslan Öztürk, geçen sezon Göztepe forması ile 21 maçta 3 gollük performans sergiledi.

Sarı-Kırmızılılar, daha önce Kasımpaşa ile sözleşmesi biten orta saha oyuncusu Aytaç Kara ile de anlaşma sağlamıştı.

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