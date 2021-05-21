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Gaziantep FK'da Erol Bulut dönemi
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Erol Bulut ile anlaştığını açıkladı.Abone ol
Gaziantep FK, teknik direktör Erol Bulut ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran 46 yaşındaki Erol Bulut; kulüp başkan vekili Cevdet Akınal ile yöneticiler Cihan Koçer, Erhan Özmen ve Ahmet Fikret Kileci'nin katıldığı törenle sözleşmeyi imzaladı.
Açıklamada, "Yeni teknik direktörümüz Erol Bulut’a kırmızı-siyahlı camiamıza 'hoş geldin' diyor, kulübümüz arması altında başarılı bir kariyer diliyoruz." ifadesi kullanıldı.