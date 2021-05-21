BIST 1.460
DOLAR 8,38
EURO 10,23
ALTIN 508,44
HABER /  SPOR
ADV Gazze'ye umut ol

Gaziantep FK'da Erol Bulut dönemi

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Erol Bulut ile anlaştığını açıkladı.

Abone ol

Gaziantep FK, teknik direktör Erol Bulut ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran 46 yaşındaki Erol Bulut; kulüp başkan vekili Cevdet Akınal ile yöneticiler Cihan Koçer, Erhan Özmen ve Ahmet Fikret Kileci'nin katıldığı törenle sözleşmeyi imzaladı.

Açıklamada, "Yeni teknik direktörümüz Erol Bulut’a kırmızı-siyahlı camiamıza 'hoş geldin' diyor, kulübümüz arması altında başarılı bir kariyer diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray'dan Alpaslan Öztürk bombası! 3 yıllık anlaşma tamam
Beyşehir'de otomobil takla attı; anne ve kızı öldü, 3 kişi yaralandı
ÖSYM duyurdu! Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) 11 Temmuz 2021 günü yapılacak
Kuzey Marmara otoyolu tamamlandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Metropoll'den bir garip anket! Özer Zencer anketin amacını itiraf etti
Meral Akşener’e soru sormak isterken susturulan Havva Sevgen o anları anlattı
MHK'den Fırat Aydınus için geri döndürme çalışmaları
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için açıklama görevden kaçmam
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten flaş açıklama! Gruptaki üç rakibimiz de bizden güçlü...
Niğde'de lise öğrencisi askerler için akıllı miğfer geliştirdi
Yorumlar