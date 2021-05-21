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Mustafa Varank duyurdu! Salgını bitirecek en etkili aşı olan yerli 'sprey aşı'da sona gelindi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, burundan uygulanan sprey yerli aşının bu yıl içinde kullanıma sunulması çin çalışmaların hızlandığını belirtti.

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ODTÜ, Hacettepe, Gazi ve Ankara Üniversitelerinin katkılarıyla hazırlanan sprey aşının klinik çalışmaları için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun onay süreci devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hürriyet’e, intranazal aşının Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nda onay aşamasında olduğunu açıkladı.

Aşı geliştirme çalışmalarının en önemli ayaklarından birinin insan denemeleri olduğunu kaydeden Varank, aşı çalışmalarında Faz 2 aşamasında 500, Faz 3 aşamasında ise 10 bin gönüllü insana ihtiyaç olduğunu söyledi.

Varank, “Şu anda yerli aşı çalışmalarımız devam ediyor. Yerli aşı sonuçlarını uluslararası yayın haline getirip yayınlayacağız. Sonuçları şeffaf olarak ilan ediyoruz. Bütün çalışmalarımız Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) listesinde bulunuyor. Ayrıca Clinical Trials diye bir uluslararası site var. Burada tüm dünyadaki klinik çalışmalar kayıt altına alınıyor. Çalışmalarımız orada da kayıtlı” dedi.

Burundan uygulanan sprey aşının, virüsün insanları enfekte ettiği yolu takip ettiği için bu teknolojinin virüs ile mücadelede daha etkin olacağı öngörülüyor. Intranazal aşı, tek doz olarak burundan sprey şeklinde uygulanacak. Oda sıcaklığında taşınıp saklanabilen aşı, bulaşı önlüyor. Bu yönüyle, uzmanlar tarafından salgını bitirebilecek en etkili aşı olarak görülüyor. Çalışmalar başarılı olursa, sadece 1 tesiste yıllık 250 milyon doz üretim yapılacak.

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