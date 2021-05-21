Herkes tek tek silerken İsmail Türüt, Sedat Peker'le olan karelerini silmedi

Son dönemlerde sosyal medya hesapları üzerinden yayınladığı videolarla gündeme gelen Sedat Peker'le fotoğrafları olan ünlü isimler, daha önce paylaştıkları kareleri bir bir silmeye başladı. Ünlüler camiasında başlayan fotoğraf silme furyasına katılmayan isimler de var elbette. Bunlarda biri ise Sedat Peker'e olan yakınlığıyla tanınan İsmail Türüt oldu.

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Kendisine yönelik operasyonlardan sonra YouTube kanalından yayınlandığı videolar ile ortaya tartışma yaratan iddialar atan Sedat Peker, gündemden düşmüyor.

Yurt dışında bulunan ve video yayınlamaya devam eden Peker'in tartışmaların odağında yer alması sonrasında birçok ünlü isim Peker ile olan fotoğraflarını silme yarışına girdi. Bu gelişme sonrası gözlerin çevrildiği isimlerden biri de İsmail Türüt oldu.

Peker'e yakınlığıyla bilinen, hatta Peker için şarkı yazan Türüt'ün sosyal medya hesabında yer alan Peker ile çekilmiş fotoğrafını silmediği görüldü. İkilinin karesi, 11 Mart 2018 tarihinde paylaşıldı.