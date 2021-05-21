Mustafa Cengiz: Fatih Terim'le devam etmeyi düşünmüyorum

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Sarı-Kırmızılıların önündeki seçimle ilgili ve gündemdeki konulara ilişkin Türk Telekom Stadyumu'nda açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz sezonun ardından Türk Telekom Stadı'nda değerlendirme toplantısında konuştu. Mustafa Cengiz yönetimden Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay ve Kaan Kançal'a adaylık teklif ettiğini söyledi.

Eğer bu isimlerden biri aday olursa o adayı destekleyeceğini belirten Cengiz, aksi takdirde aday olabileceğinin sinyalini verdi. Cengiz'in bu sözlerinden 'aday olmayacağı' yönündeki kararını değiştirdiği anlaşıldı.

Öte yandan Başkan Cengiz, 'Sevgili Fatih Terim ile devam etmeyi düşünmüyorum' dedi.

Cengiz, Terim'le ilgili sözlerine şöyle devam etti: Fatih Terim hocamız, konuşurken beni buz gibi etti. Abdurrahim (Albayrak) ve arkadaşlarla beraberdik. Hatırladığım kadarıyla Yusuf (Günay) yerinden fırladı. Benim gözlerim faltaşı gibi açıldı. 'İçerideki ve dışarıdaki düşmanlar' dedi. Sonra doğrudan beni hedef alarak bir şeyler dedi. Beni ihsas etti. Aptal olmanız lazım anlamamak için.

Ey Fatih Terim, sen Genel Kurul'a hakaret ediyorsun. Sen bizi sadece Genel Kurul'a havale edersin. Senin başka yetkin yok! Sadece bana ayar çekmiyor Onursal Başkanımız; gelecek adaylara da 'paranız varsa gelin' diyor. Yapma be sevgili hocam

"Onun için oynayacağız' dedi, 8 kere yenildik"

"Bir kere eve geçmiş olsun dilemeye gelmedin. Oğlumu aradın 'Onun için oynayacağız' dedin, 8 kere yenildik. Ben de 'Benim için oynamasın, söyle' dedim. Fatih Terim, Galatasaray'a büyük hizmetler etti. Geçmiş hizmetlerinden ötürü teşekkür ediyorum. Ben olduğum sürece asla sözleşme yapmam. Çünkü ben, onun düşmanıymışım (!) Bir şartım var, çıkar özür diler, oturup o zaman konuşuruz"

İşte Cengiz'in açıklamalarından öne çıkanlar:

"Ben girmeyeceğimi ilan ettim zaten"

"Sokağa çıkma yasağı olduğu için seçimi iptal ettik. Ertelesek sadece liste veren 3 aday girebilecekti. Tüzükte açık olarak, tam okumuyorlar. 'İptal' yazıyor. Biz bunu değerli hukukçularla konuştuk zaten. Günlerce konuştuk. Biz sorumluluk sahibiyiz. Ben girmeyeceğimi ilan ettim zaten. Işın Çelebi adaylık koydu giremeyecek. Belki başka değerli adayımız çıkacak. Ben ertelemeyi o yüzden yapmadım. Yusuf bey günlerce bunu çalıştı. Bana ne zaten girmiyorum. Ben bu gece hastanede yattım. B-C vitamin yüklediler. 6 gündür baş ağrısı çekiyorum. Seçimde aday olmayacağım. Şimdi 'R' yapıyor demesinler. Benim yönetimimden birisi aday olursa, onu destekleyeceğim.

"Galatasaray kendi kendini test edecek"

Galatasaray nankör müdür, teşekkür mü eder? Galatasaray kendi kendini test edecek. Benim desteklediğim insanlar da takdir edilmezse şaşırırım. Şuna oy atın demem. Ben kendim için de oy atın demedim. Şu anda da demem. Benim arayıp da “Bana oy atın” dediğim insan yok. Destek olun demedim. Ancak; parasal açıdan destek olun demişimdir. Abdurrahim Albayrak sağ olsun müthiş katkı yaptı. Biz Galatasaray için çalıştık. Geldiğimiz hafta UEFA ile karşılaştık. Önce tanışmak istediler. Kişinin kalitesi, güven vermesi yapılacak projeden, teminatlardan daha değerli.

"Futbolculara borcumuz da yok"

Yaptığımız esprileri anlamıyorlar. Hocaya taşıyorlar. Kayda alın öyle taşıyın diyorum. O adam da açıp bana sormalı. Abdurrahim ve Yusuf bana çok bir şey söylemez. Fatih Terim beni aramadı. Onun bizi gördüğü pozisyon itibarıyla öyle bir bakış açısı yok. Üst başkan gibi bir şey var. Biz burada tedarikçi miyiz? Bu arada futbolculara borcumuz da yok.

"Terim bilet konusu yanlış anlaşıldı: Ben sevgili Fatih Terim'e Bodrum'a giderken, ABD'ye giderken uçak bilet paralarını kulübe ödettiriyor diye bir şey demedim. O konu yanlış anlatılmış. Yaptığınız esprileri, ironileri anlamıyorlar... Hemen hocaya taşıyorlar.

"UEFA bizimle görüştükten sonra darmadağın oldu"

Sevgili Aziz Yıldırım diyordu ya… UEFA bizimle görüştükten sonra darmadağın oldu. Bize, “Tarihin en iyi savunmasını yaptınız” dediler. Adamlar, 70 yaşında üstünde. Oturdular bizi 3.5 saat dinlediler. Onlar da itiraf etti. Tarihlerinde ilk defa bir takıma ikinci defa ceza vererek yapılandırma anlaşması yaptı. 4 yıl Avrupa kupalarına katılmamıza izin verdi. 2 yılda 80 milyon Euro, toplamda 100 milyon Euro olabilir. Böyle bir katkı getirdi.

"Kendimden utandım biliyor musunuz?"

Real Madrid ve PSG maçlarında aralara girmedim. Utandım. Kimden utandım biliyor musunuz? Taraftarlardan utandım. Biz bunu hak etmedik dedim. Perez asil bir adam. Adam yanımda bir tek gole bile sevinmedi. Telefonumda torunumla resmim vardı. Onu görmüş. Maç sonu bana forma hediye etti. Oradaki fotoğrafım rezalet. Adama dayak atar gibi bir şey. Fotoğrafı kendisi gönderdi. Teşekkür ettim ama yüz ifademden ötürü kusura bakmayın dedim. Böyle hatıralar da var.

Taraftarlarımızdan özür diliyorum

Kupada da başarılı olamadık. Taraftarlarımızdan özür diliyorum. Ya orta saha yoktu, ya forvet yoktu ya da defans yoktu. Bizi CAS’a geçirdiler. Camianın yarısı sakın CAS’a gitmeyin dediler. Yeniden gözden geçirmelerini istediler. Bize doğrudan ceza verme yetkileri vardı. 2+1 yıl ceza verebilirlerdi. Siz nasıl verdiniz diyorlar? Hukukun dışında bir şey oldu diyorlardı. Uluslararası Adalet Divanı eski başkanı diyor bunu. Destan gibi yazışmalar vardı. Yüz yüze gelmedik. Adam nasıl bir ilişkiyle oldu diyordu. Şoktalardı. UEFA da çok bozuldu. Biz Batı basınını takip etmiyoruz. Ortalık birbirine girdi.

"Sizin Allah’ınız var mı!"

147 milyon Euro, 3 yılda zarara rağmen biz 4 yıl onay aldık. Birileri makyaj yapıldı diyor. Eski yönetime de çatanlar oluyor. Bu da Galatasaray yöneticileri. Galatasaray marka değerini sıfır ediyorlar. Biz nasıl makyaj yapmışız? Bizden öncekiler nasıl yapmış? Devamlı hamaset yapıyorlar. Bir şey söyleyin ama işe yarasın. Hakaret etmeyin.Yarın size gelir. Dursun Özbek ile ilgili de eleştiri yaparken bir gün hakaret etmedik. Bana bir tek hakaretimiz gösteremezsiniz. Sizin Allah’ınız var mı! Yahu Antep ağzı oldu. Özür dilerim.

"Başkan olacak adaylar 'ceplerini' hazırlasın"

Sportif A.Ş’de kâr açıkladık. Eski başkan nasıl 700 oldu diyor. Senin koyduğun icrayı mecburen derneğe aldık. Derneğin borcu arttı. Faiziyle ödedik. Divan’da bir gün sormadılar, ne yaptınız diye. Niye kâr olmuş? Kuru falan bırak. Biz tefecilik de yapamayız. Derneğe yatırıyorum, oradan faiz alıyorum. Eee? Oradan kâr elde ediyorum. Her çıkan bunu konuştu. Divan’a iyi ki katılmıyorum dedim ama nasıl anlatıyorlar. Harcamayı belgesiz yapamazsınız. Bizim her ay 300 bine yakın harcamamız var. Belgesiz. Yemek var, uçak var, acil ihtiyaç var. Hanım duymasın, ayvayı yedik. Hanım, “Bize 5 kuruş vermiyorsun” diyor. Başkan olacak adaylar ceplerini hazırlasınlar. Hoca, “Hazırlıklı olun” dedi ya… Bunu kastetmedi gerçi.

"Girmeyeceğimi görünce şark kurnazlığı da yapıyorlar"

İş adamları bilir. Cari açığı en yüksek faizle kapatırsın. Birikim için tasarruf şarttır. Tasarruf eşittir yatırımdır. Keyfe keder parayı harcarsanız ekonomiye büyük zarar verirsiniz. Devlet doğru müdahale ediyor. Sponsorluk gelirlerinde büyük artış sağladık. 124 milyon olanı, 179’a çıkardık. Ticari anlaşmalarla gelirlerimizi arttırdık. 2019-20’de 200 milyona gelirlerimizi çıkardık. Bize suç işliyorsunuz diyorlar. Eleştirenler tüzüğü de bilmiyor. Seçime girmeyeceğim zaman ‘oh’ dediler. Tehlike kimse değil, benim. Benim adım tehlike olmuş. Girmeyeceğimi görünce şark kurnazlığı da yapıyorlar.

"Şerefsizim, bana acıyana acıyorum"

Konuşurken disiplinlik suçlar işleyenler oldu. Disiplin Kurulu’na da vermedik. Işın Çelebi belki seçime giremeyecekti. Gerçek hukukçular listeleri neden iptal etmedin diyebilirdi. Bana ne diyebilirdim. Ben bu gece hastanede yattım. Vitamin yüklediler. Enerji kazanmam için. 6 gündür baş ağrısı çekiyorum. Başkan kendini acındırıyor diyorlar. Şerefsizim, bana acıyana acıyorum.

"Gelirken nereleri kapattık? Kimseye de tefeci demedim"

Gelirken nereleri kapattık? Kimseye de tefeci demedim. Yardımcı olmuşlar. Factoringi imzalayanlar Dursun Özbek’ti. Biz şahsi kefaletlerle 120 milyon dolara yakın borcu gelir gelmez kapattık. Şimdi Fenerbahçe, Beşiktaş’ta da şahsi kefaletler arttı. Trabzonspor’u bilmiyorum. Toplam verdiğimiz kefaletler ortada.

"Bu beni düşürmez, Galatasaray’ı yüceltir"

Cirosu 1 milyar TL’yi geçen ilk Türk kulübü olduk. Florya konusunda parmak salladılar, siz de suçlusunuz diyenler oldu. Herkes ağzına geleni söyledi. Bana omuz atıldığında, görmedim bile onları. Sayın bakanımız, hükümet bize yardımcı oldu. Bu beni düşürmez. Galatasaray’ı yüceltir. Galatasaray taraftarının, markasını gösterir. Başkanına küfreden bir taraftar kitlesi Galatasaray’ı batırır, bitirir. Rakip takım trollerini biliyoruz. Çoğu Galatasaraylı değil. Öbürlerini bilemem. O düzeye de inmek istemiyorum. Beni savunan bir tane troll hesap yok. Ulan bazen keşke yapaydık diyorum. Daha fazla para verir yapardık. Yapsam bugüne kadar belli de olurdu. Beni savunanlara troll demişler. 1-2 tane beni savunan çıkmıştır.

"En büyük sivil toplum örgütü Galatasaray"

Galatasaray Adası'nda davayı ilk kez kazandık. Dünya birbirine girdi. Sayısal olarak, itibar olarak, güç olarak Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu, spor kulübü Galatasaray'dır. Güneş çatısı kuruyoruz, hiç bahseden var mı? 25 sene boyunca, 100 milyon TL'nin üzerinde katkı sağlayacak. İzinler tamamlandı, inşasına başlanacak.

"Token'dan 10 milyon dolar kazandık"

Socios ile Fan Token anlaşması yaptık. 4 yıllık sözleşmemiz var. 10 milyon dolar gelir elde ettik. Sadece Beşiktaş maçında 12 milyon euro hacim oluşmuş.

Galatasaray'da seçim ne zaman yapılacak?

Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 12 Haziran 2021 Cumartesi günü saat 10:00'da yapılacağı, yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde 19 Haziran 2021 tarihinde aynı saatte yapılacağı açıklandı.

Belhanda değerlendirmesi

"Futbolculara bir tek nisan ayı borcu var. Onu da ödeyeceğiz. Onu da söyleyeyim. İki kişi problemdi. Birini ihraç ettik. Yönetime hakaret etti. Kötü oynadığı için etmedik. Belhanda hayatının en düzgün Türkçe açıklamasını yaptı zeminle ilgili. Belhanda'yı istemeyenler biz gönderdikten sonra 'Neden gönderildi?' dedi.