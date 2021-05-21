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Beykoz'da şiddetli yağmur nedeniyle istinat duvarı çöktü! 3 apartman tahliye edildi
İSTANBUL genelinde bugün etkili olan yağışların ardından Beykoz ilçesinde istinat duvar çöktü. Bölgedeki 3 apartman tahliye edildi.Abone ol
Beykoz’da yoğun yağış sonrası istinat duvarı çöktü, Olay sonrası 3 apartman tahliye edilirken olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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