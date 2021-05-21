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İstanbul'a karanlık çöktü! Şiddetli yağmur trafiği felç etti vatandaş kaçış başlattı

İstanbul'a karanlık çöktü! Şiddetli yağmur trafiği felç etti vatandaş kaçış başlattı

İSTANBUL'da sabah başlayan yağmur, öğle saatlerinde de devam etti. Yağış nedeniyle trafik yoğunluğu rekor seviyeye ulaşırken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmamak için kaçış başlattı.

İstanbul'a karanlık çöktü! Şiddetli yağmur trafiği felç etti vatandaş kaçış başlattı

Meteoroloji'nin, İstanbul'da gök gürültüsü sağanak yağış beklendiğini açıklamasının ardından mega kente karanlık çöktü. Aniden bastıran yağmur, sokaklardaki vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

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İstanbul'a karanlık çöktü! Şiddetli yağmur trafiği felç etti vatandaş kaçış başlattı

İstanbul Boğazı'nın üstünün kararmasının ardından Eminönü'ndeki vatandaşlar yağmurdan kaçmaya çalıştı. 

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İstanbul'a karanlık çöktü! Şiddetli yağmur trafiği felç etti vatandaş kaçış başlattı

Vatandaşlardan bazıları ıslanmamak için, yağmur etkisini yitirene dek mağaza önlerinde ve duraklarda bekledi.

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İstanbul'a karanlık çöktü! Şiddetli yağmur trafiği felç etti vatandaş kaçış başlattı

Trafik felç oldu!
Öte yandan yağış trafiği olumsuz etkiledi. E-5 üzerinde yoğun trafik kuyrukları oluşturdu. İstanbul’da trafik yoğunluğu saat 12:30 sıralarında yüzde 76 seviyesine ulaştı.

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