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14 gündür kayıptı! Karabük'te yaşlı adam bakın nerede bulundu

İhlas Haber Ajansı

KARABÜK Karapınar Köyü’nde kendisinden 14 gündür haber alınamayan İsmail Aydın (59) Eflani ilçesinde bulundu.

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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Karapınar Köyü’nde ikamet eden İsmail Aydın (59) isimli vatandaş 7 Mayıs 2021 tarihinde ortadan kayboldu. Kendisinden haber alamayan yakınlarının durumu bildirmesi üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Yaklaşık 14 gündür kayıp olan 59 yaşındaki Aydın yapılan araştırmada Eflani ilçesine bağlı Avşar Köyü’nde ikamet eden Mehmet Arslan’ın yanında olduğunu tespit etti. Hakkında kayıp ihbarı bulunan Aydın, kaldığı yerden alınarak sağlık kontrollerinin ardından ailesine teslim edildi.

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