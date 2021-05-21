Fenerbahçe'de yeniden Vedat Muriqi sesleri

Chelsea ile sözleşmesi biten Giroud için temaslara başlayan Fenerbahçe'nin gündemine tanıdık bir isim daha geldi: Vedat Muriqi. İtalyan basınına göre Lazio, Kosovalı forveti kiralamayı düşünüyor ve Fenerbahçe de aday kulüplerden.

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Geride bıraktığımız sezon en büyük sıkıntıyı forvet bölgesinde yaşayan ve belki de bu yüzden şampiyonluğu kaybeden Fenerbahçe, önümüzdeki yıl güçlü bir hücum hattı oluşturacak. Başkan Ali Koç ve kurmayları erkenden transfer çalışmalarına start verirken, listedeki 1 numaralı isim Oliver Giroud. Chelsea ile sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki yıldıza Fenerbahçe'nin ciddi ilgisi var.

Fanatik gazetesinin haberine göre; hatta menajeri aracılığıyla ilk temaslar kuruldu. Giroud için nabız yoklayan Fenerbahçe'nin gündeminde tanıdık bir oyuncu daha var: Vedat Muriqi. Sezon başında 17.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Lazio'ya satılan Muriqi, İtalya'da beklentilerin çok altında kaldı.

Öncelikleri Serie A

Çizme basını, Lazio'nun Muriç'i kiralayabileceğini yazarken, aday kulüplerden biri de Fenerbahçe olarak gösterildi. Lazio'nun öncelikle Muriqi'nin Serie A'da kalmasını istediği belirtilirken, Sarı-Lacivertliler önümüzdeki günlerde eski oyuncusu için devreye girebilir.