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'Banyo bile yapamıyoruz' deyip isyan etti! Giresun'da iğrenç görüntü hayatlarını kabusa çevirdi

'Banyo bile yapamıyoruz' deyip isyan etti! Giresun'da iğrenç görüntü hayatlarını kabusa çevirdi

GİRESUN'da depolanan çöplerden sızan atık sular vatandaşların hayatını kabusa çevirdi.

'Banyo bile yapamıyoruz' deyip isyan etti! Giresun'da iğrenç görüntü hayatlarını kabusa çevirdi

Görele'ye bağlı Çavuşlu beldesinde, 6 yıl önce faaliyete alınan, kentin yanı sıra çevre bölgelerden toplanan çöplerin depolandığı Çavuşlu Katı Atık Bertaraf Tesisi'nden atık su sızdığı, çöplerin ayrıştırılmadığı, tıbbi atık ile tesis kapasitesinin üzerinde depolama yapıldığı iddia edildi. 

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'Banyo bile yapamıyoruz' deyip isyan etti! Giresun'da iğrenç görüntü hayatlarını kabusa çevirdi

Çöplerden gelen ve arıtılmayan atık suların, dere yatağına döşenen ve denize ulaştırılan borularda oluşturduğu hasar nedeniyle dere ve içme suyunu kirlettiğini savunan belde sakinleri, konuyu yargıya taşıdı. 

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'Banyo bile yapamıyoruz' deyip isyan etti! Giresun'da iğrenç görüntü hayatlarını kabusa çevirdi

Ordu 2'nci İdare Mahkemesi, bilirkişi raporu sonrası, tesisin mevzuata aykırı olarak yaşam alanları ile su kaynaklarının yakınına konumlandırıldığını, tesisteki depolama yönteminin hava, su ve toprakta kirliliğe neden olduğunu, kurulum aşamasında alınan 'ÇED olumlu' raporunda hukuka aykırılık olduğunu belirterek, ÇED raporunun iptaline ve tesisin faaliyetinin durdurulmasına karar verdi. Görele Cumhuriyet Başsavcılığı da tesis yöneticileri hakkında 'çevrenin kasten kirletilmesi' suçundan soruşturma başlattı.

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'Banyo bile yapamıyoruz' deyip isyan etti! Giresun'da iğrenç görüntü hayatlarını kabusa çevirdi

Yöre halkının avukatı Ozan Karagöz, tesiste kapasitenin üzerinde kullanım ve depolama şekli nedeniyle oluşan atık suyun doğrudan dereye ve dere yoluyla Karadeniz’e karıştığını söyledi. 

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