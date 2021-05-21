'Banyo bile yapamıyoruz' deyip isyan etti! Giresun'da iğrenç görüntü hayatlarını kabusa çevirdi

Ordu 2'nci İdare Mahkemesi, bilirkişi raporu sonrası, tesisin mevzuata aykırı olarak yaşam alanları ile su kaynaklarının yakınına konumlandırıldığını, tesisteki depolama yönteminin hava, su ve toprakta kirliliğe neden olduğunu, kurulum aşamasında alınan 'ÇED olumlu' raporunda hukuka aykırılık olduğunu belirterek, ÇED raporunun iptaline ve tesisin faaliyetinin durdurulmasına karar verdi. Görele Cumhuriyet Başsavcılığı da tesis yöneticileri hakkında 'çevrenin kasten kirletilmesi' suçundan soruşturma başlattı.