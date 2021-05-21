İngiltere'de yeniden başkan seçilen Türk mazbatayı alırken Kuran okudu

İNGİLTERE'de Enfield şehrinde üst üste belediye başkanlığı görevine seçilen Türk kökenli belediye başkanı Sabri Özaydın'ın mazbata töreninde Kur’an-ı Kerim okundu.

Abone ol

İngiltere'nin başkenti Londra'nın Türk nüfusunun en kalabalık olduğu semtlerinden Enfield'de, Türkiye kökenli Sabri Özaydın, ikinci kez belediye başkanlığına seçildi. Kahramanmaraşlı Özaydın’ın mazbata töreninde Kuran- Kerim okundu. Hafız Murat küçük tarafından okunan Kuran-ı Kerim tilavetinin ardınsan dualar edildi.



Özaydın mazbata töreninde yaptığı konuşmada, “Enfield ilçe halkına bilgim, coşkum, şefkatim ve topluluğumuza bağlılığımın en iyi şekilde hizmet etmeyi taahhüt ediyorum. Topluluğumuzun bir bütün olarak farklılıkları zenginlik olarak görerek semtimize daha fazla hizmet etmeye devam edeceğim. Enfield ilçesinde ikamet etmekten gurur duyuyorum” ifadelerine yer verdi. Sabri Özaydın, geçen yıl Kovid-19 salgını nedeniyle alınan kapanma önlemleri nedeniyle görevini tam anlamıyla icra edememişti.