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Çin kaynaklı fiyat artışı kapıda ihracatçı çözüm arayışında

İhlas Haber Ajansı

Çin hükümeti çelik ürünlerine uyguladığı yüzde 13’lük vergi desteğini kesince Türk üreticiler için hammadde ithalatı daha da maliyetli hale geldi. Fiyat artışlarını nihai kullanıcıya yansıtmak istemeyen sanayiciler ise çözüm arayışında.

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Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği Başkanı Talha Özger, Türk gümrüklerinde ihracat sırasında alınan yüzde 12’lik verginin en azından pandemi döneminde geçici olarak sıfıra indirilmesi halinde sanayicinin nefes alabileceğini söyledi.

Özger, “Çin’in bu hamlesi ile çelik fiyatları aniden artış eğilimine girdi. Bu durum özellikle ihracat pazarlarımızda rekabetçi fiyatlarla mücadele etmemizi engelliyor. Sektörün üretimde ihtiyacı olan toplam çelik miktarının yüzde 90’dan fazlasını yurt dışından tedarik ediyoruz. Anlaştığımız ürünlerde, fiyatını ödediğimiz ve Çin gümrüğünde nakledilmeye hazır çeliğe bile zam geldi. Çeliği buraya getirdiğimizde bizim gümrüklerimizde de yüzde 12 vergi var. Devletimizden beklentimiz, en azından bu dönemde bu vergiyi geçici olarak askıya alması. Ülkemiz Çin’den yıllık ortalama 960 milyon doları aşan tutarda demir-çelik hammadde ürünleri ithal ediyor. Ülkemizin geleceği ihracatta. Ürettiğimizi daha fazla ülkeye ihraç etmek ve ülkemize daha fazla döviz girdisi sağlamak temel çalışma prensibimiz. Devletimiz ihracatçının her zaman yanında oldu. Bu konuda da acil bir eylem planı oluşturulmasını ve hayata geçirilmesini temenni ediyoruz” dedi.

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