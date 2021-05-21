Sivas'ta atıklardan 1,5 ayda yaptı 20 yıl ömrü var! Görenler şaştı kaldı
SİVAS'ta atık sedir ağacı parçalarından yapılan eserler görenleri şaşırttı.
Sivas’ta 1889 yılında kurulan ve günümüzde Kültür Parkına dönüştürülen aygır depolarında bulunan dev at heykelleri oldukça dikkat çekiyor. Atık sedir ağacı parçalarından yapılan şaha kalkmış at heykelleri, uzaktan görenleri büyülerken yakından görenleri ise şaşırtıyor.
Bin sedir ağacı parçasından özenle seçilen en uygun parçalarla yapılan heykeller yaklaşık 1 buçuk ay içerisinde yapıldı.
Heykeltıraş Ersin Çetin tarafından yapılan görkemli at heykellerinin ağırlığı 120-150 kilogram arasında değişirken yüksekliği ise 3 metre 40 santimetreden oluşuyor. Tamamen el işçiliğiyle yapılan at heykellerinin yaklaşık 20 yıl ömrü bulunuyor.
Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın, tarihi haralar bölgesinin Osmanlı devletinin orduya at yetiştirmek için kullandığı alanlardan biri olduğunu belirterek, “Burası 251 bin metrekare alandan oluşan bir alan. Tarihi haralar bölgesi olarak geçiyor. Tarihi haralar bölgesi denmesinin sebebi aslında burası Osmanlı Devletinin orduya at yetiştirmek için kullanılan alanlardan bir tanesi. Hatta büyüğü en meşhuru." ifadelerini kullandı.