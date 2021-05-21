Sivas'ta atıklardan 1,5 ayda yaptı 20 yıl ömrü var! Görenler şaştı kaldı

Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın, tarihi haralar bölgesinin Osmanlı devletinin orduya at yetiştirmek için kullandığı alanlardan biri olduğunu belirterek, “Burası 251 bin metrekare alandan oluşan bir alan. Tarihi haralar bölgesi olarak geçiyor. Tarihi haralar bölgesi denmesinin sebebi aslında burası Osmanlı Devletinin orduya at yetiştirmek için kullanılan alanlardan bir tanesi. Hatta büyüğü en meşhuru." ifadelerini kullandı.