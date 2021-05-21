Tren 1 dakika gecikince ortaya çıktı! Utanç verici olduğu için...

JAPONYA’da bir makinist hakkında, hızlı tren seyir halindeyken kokpitten ayrılarak tuvalete gittiği için cezai işlem başlatıldı.

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Japonya’da bir hızlı tren makinistinin tuvalete gitmek için kokpiti terk ettiği için cezalandırıldığı açıklandı. İsmi açıklanmayan 36 yaşındaki şoförün karın ağrısı olduğu ve tuvalete giderken yerini bir kondüktörden almasını istediği bildirildi. Üç dakika kokpitten ayrılarak koltuğunu kondüktöre bırakan makinistin kurallara aykırı davrandığı gerekçesiyle ceza aldığı belirtildi.



Japonya'da Shinkansen adı verilen hızlı trenlerinden birinde gerçekleşen olayda makinist tuvalete gittiği sırada trenin 150 kilometre saat hızla seyrettiği bildirilirken trende de 160 yolcunun olduğu aktarıldı. Treni kullanma yetkisine sahip olmayan bir kondüktörün kokpite girerek makinist koltuğuna oturması sonrası makinistin disiplin cezası alacağı bildirilen olayla ilgili trenin işletmecisi JR Central'ın kıdemli yetkilisi Masahiro Hayatsu gazetecilere yaptığı açıklamada özür dileyerek sürücünün eylemlerinin "son derece uygunsuz" olduğunu söyledi.







400 binden fazla kişi Tokaido hizmetini kullanıyor

Olayın geçtiğimiz hafta Tokyo ile Osaka'yı birbirine bağlayan yoğun Tokaido hattında gerçekleştiği belirtilirken olay sırasında kondüktörün herhangi bir cihaza dokunmadığı kaydedildi. Ülkede Shinkansen adı verilen hızlı trenler yoğun bir şekilde kullanılırken corona virüs salgını sırasında yolcu sayıları düşmüş olsa da, halihazırda günde ortalama 400 binden fazla kişi Tokaido hizmetini kullanıyor.







"Utanç verici olduğu için rapor etmedim"

Olaya karışan makinist ise ‘Neden tuvalete gittin?’ sorusu üzerine bir sonraki müsait durakta treni durdurarak zaman kaybetmek istemediğini söylerken, "Utanç verici olduğu için rapor etmedim" dedi. Ülkede Shinkansen adı verilen hızlı trenler yoğun bir şekilde kullanılırken corona virüs salgını sırasında yolcu sayıları düşmüş olsa da, halihazırda günde ortalama 400 binden fazla kişi Tokaido hizmetini kullanıyor.