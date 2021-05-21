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Çin'de 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Anadolu Ajansı

Çin'in kuzeybatısındaki Çinghay eyaletinde 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 7.3 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Çin'in kuzeybatısındaki Çinghay eyaletinin Madoi ilçesi olduğunu duyurdu.

Yerin 10 kilometre altında kaydedilen depremde ölü ve yaralı olup olmadığı henüz açıklanmazken; yerel hükümet, bazı binaların yıkıldığını duyurdu.

Çin'in kuzeybatısında yaklaşık 5 saat önce meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki bir depremde bir kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

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