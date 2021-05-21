İş güvenliği uzmanları kademeli olarak aşı takvimine dahil edildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bakanlık tarafından yetkilendirilen iş güvenliği uzmanlarının kademeli olarak aşı takvimine dahil edildiğini duyurdu.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; iş yerlerinde salgın sürecinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaş riskinin önlenmesi amacıyla işverenlere ve çalışanlara yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmeti vermek üzere seferber edilen iş güvenliği uzmanları da iş yeri hekimleri ile iş yeri hemşirelerinden sonra kademeli olarak aşılama takvimine dahil edildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, iş yerlerinde sağlık ve güvenliği tesis etmeye yönelik çalışan iş güvenliği uzmanlarının bilgilerini Sağlık Bakanlığı ile paylaşacak ve kademeli aşılama süreci başlayacak.

"Önemli görevler yürüttüler"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bakanlık olarak salgın ile mücadelenin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için tüm imkanları seferber ettiklerini, iş güvenliği uzmanlarının salgın sürecinde önemli görev yürüttüklerini bildirdi.

Bilgin, bakanlık tarafından yetkilendirilen iş güvenliği uzmanlarının kademeli olarak aşı takvimine dahil edildiğini belirtti.