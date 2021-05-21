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İş güvenliği uzmanları kademeli olarak aşı takvimine dahil edildi

Demirören Haber Ajansı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bakanlık tarafından yetkilendirilen iş güvenliği uzmanlarının kademeli olarak aşı takvimine dahil edildiğini duyurdu.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; iş yerlerinde salgın sürecinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaş riskinin önlenmesi amacıyla işverenlere ve çalışanlara yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmeti vermek üzere seferber edilen iş güvenliği uzmanları da iş yeri hekimleri ile iş yeri hemşirelerinden sonra kademeli olarak aşılama takvimine dahil edildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, iş yerlerinde sağlık ve güvenliği tesis etmeye yönelik çalışan iş güvenliği uzmanlarının bilgilerini Sağlık Bakanlığı ile paylaşacak ve kademeli aşılama süreci başlayacak.

"Önemli görevler yürüttüler"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bakanlık olarak salgın ile mücadelenin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için tüm imkanları seferber ettiklerini, iş güvenliği uzmanlarının salgın sürecinde önemli görev yürüttüklerini bildirdi.

Bilgin, bakanlık tarafından yetkilendirilen iş güvenliği uzmanlarının kademeli olarak aşı takvimine dahil edildiğini belirtti.

Bakan Bilgin, salgının Türkiye'de görüldüğünden itibaren hızlıca tedbirleri almaya başladıklarını ve bu kapsamda farklı bilim dallarında uzman akademisyenlerin yer aldığı Bilimsel İstişare Kurulu oluşturduklarını hatırlatarak şunları söyledi:

"Bilimsel İstişare Kurulunun tavsiyeleri ve uzman ekibimizin çalışmaları ile özellikle toplu olarak çalışmanın bulunduğu ve bulaş riski yüksek olan inşaat, gıda, maden sektörleri gibi 24 farklı çalışma alanına ilişkin bilgilendirici dokümanlar hazırladık. Sektörel farklılıklar gözetilerek hazırlanan bu dokümanlar tüm iş yerlerimizi ve çalışanlarımızı kapsayacak şekilde işveren, işçi ve memur konfederasyonlarımız, esnaf ve sanatkar odalarımız ile birlikte ilgili sivil toplum kuruluşlarımıza ve Uluslararası Çalışma Örgütü Türkiye Direktörlüğü ile paylaştık."

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