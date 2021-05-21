Türkiye 21 Mayıs 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 45.840'a çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. 24 saatlik verilere göre; 846'sı semptomatik olmak üzere 9 bin 528 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 169 bin 951'e yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 214 kişi daha hayatını kaybetti.

Bugünkü iyileşen sayısı 8 bini geçti

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 8 bin 852 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 4 milyon 998 bin 639'a yükseldi. Toplam test sayısı 51 milyon 950 bin 729'a yükselirken, ağır hasta sayısı 1 bin 977 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,2 oldu.

Dün 9 bin 385 yeni vaka tespit edilmişti

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 207 kişi hayatını kaybederken, 856'sı semptomatik olmak üzere 9 bin 385 yeni vaka tespit edilmişti.