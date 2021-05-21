Galatasaray Alpaslan Öztürk transferini bitirdi!

Transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, Göztepe ile kontratı biten tecrübeli stoper Alpaslan Öztürk ile her konuda anlaştı.

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Galatasaray’da gerçekleştirilecek olan olağan seçimli genel kurul öncesinde sözleşmesi 31 Mayıs’ta sona erecek olan Fatih Terim, yeni yönetimin önünü açmak için raporunu sunup Florya’dan ayrılmıştı. Şu anda kağıt üstünde bir teknik direktörü olmayan sarı kırmızılı kulüp, Göztepe’de büyük bir çıkış yakalayan ve sarı kırmızılılardaki performansıyla A Milli Takım’a kadar yükselen Alpaslan Öztürk ile masaya oturdu anlaşma sağladı.

İlk sezon 5 milyon tl verilecek

Göztepe ile sözleşmesi sona eren ve birçok kulübün transfer listesinde yer alan 27 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık kontrat konusunda el sıkışan Galatasaraylı kurmaylar, tecrübeli savunmacıya 3 sezon için toplamda 18 milyon lira (1.8 milyon avro) ödeyecek. Aslan’dan ilk sezon için 5 milyon lira (500 bin avro) kazanacak olan Alpaslan Öztürk, ikinci sezon için 6 milyon lira (600 bin avro), 2023-2024 sezonu için de 7 milyon lira (700 bin avro) kazanacak.



(Hürriyet)