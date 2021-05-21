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Şamil Tayyar'dan Süleyman Soylu tweeti

Eski AK Parti Milletvekili ve MKYK Üyesi Şamil Tayyar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ziyaret etti. Tayyar, Soylu'nun kırgın ama keyifli olduğunu söyledi.

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Eski AK Parti milletvekili ve MKYK üyesi Şamil Tayyar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ‘görevinin başında’ bulunduğunu duyurdu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ilişkin bir Twitter paylaşımı yapan AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, Bakan Soylu'nun ‘görevinin başında’ bulunduğunu belirtti.

Tayyar, "Az önce @suleymansoylu bakanımızın yanından ayrıldım. Peker’den savcı ve muhabire uzanan içerdeki kirli ağı öğrenince midem bulandı, devletim adına üzüldüm. Çok yazık. Bu arada @suleymansoylu bakanımız kırgın ama keyifliydi. Görevinin başında, Rabbim yardımcısı olsun" dedi.

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