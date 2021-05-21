Muğla'da çift başlı doğan kedi görenleri şaşırttı

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde çift başlı doğan bir kedi görenleri şaşırttı.

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MUĞLA'nın Ortaca ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde çift başlı bir yavru kedi dünyaya geldi. Çift başlı minik kedi görenleri şaşkına çevirdi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Gülderen Serçek, bir sokak kedisinin geçtiğimiz günlerde evlerine geldiğini belirterek, "Eşim kedinin hamile olduğunu ve dikkat etmemizi söyledi. Ben de korumaya aldım. Mama aldık, besledik. Geçtiğimiz gün doğurmuş. Yerdeki yavrulardan bir tanesini annesi kabul etmiyordu. Baktığımda yavrunun 2 burnu, 2 ağzı ve 4 gözü olduğunu gördüm" dedi.

Annesinin yavru kediyi kabul etmediğini belirten Gülderen Serçek, "Sosyal medyada duyurduk. Ardından veterinerde çalışan yeğenim yavruya süt tozu vermemizi söyledi. Ertesi sabah da arayıp yavruyu alıp bakacaklarını söyledi. Şu anda veteriner bakıyor ama yaşamasının zor olduğunu belirtiyorlar" diye konuştu.