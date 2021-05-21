BIST 1.452
DOLAR 8,41
EURO 10,25
ALTIN 508,38
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Gazze'ye umut ol

Muğla'da çift başlı doğan kedi görenleri şaşırttı

İhlas Haber Ajansı

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde çift başlı doğan bir kedi görenleri şaşırttı.

Abone ol

MUĞLA'nın Ortaca ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde çift başlı bir yavru kedi dünyaya geldi. Çift başlı minik kedi görenleri şaşkına çevirdi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Gülderen Serçek, bir sokak kedisinin geçtiğimiz günlerde evlerine geldiğini belirterek, "Eşim kedinin hamile olduğunu ve dikkat etmemizi söyledi. Ben de korumaya aldım. Mama aldık, besledik. Geçtiğimiz gün doğurmuş. Yerdeki yavrulardan bir tanesini annesi kabul etmiyordu. Baktığımda yavrunun 2 burnu, 2 ağzı ve 4 gözü olduğunu gördüm" dedi.

Annesinin yavru kediyi kabul etmediğini belirten Gülderen Serçek, "Sosyal medyada duyurduk. Ardından veterinerde çalışan yeğenim yavruya süt tozu vermemizi söyledi. Ertesi sabah da arayıp yavruyu alıp bakacaklarını söyledi. Şu anda veteriner bakıyor ama yaşamasının zor olduğunu belirtiyorlar" diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Skandal Peker - Süleyman Soylu sorusunu soran Musab Turan kovuldu
Fahrettin Altun'dan ateşkesi ihlal eden İsrail'e tepki
Galatasaray Alpaslan Öztürk transferini bitirdi!
Çin'de 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Türkiye 21 Mayıs 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu
Malatya Battalgazi'de 4.3 büyüklüğünde deprem
Bu çocuk kimin tetikçisi?
İsrail polisi cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa'daki cemaate saldırdı 20 yaralı
Uğurcan 30 milyon euroya Inter'e transfer oluyor
DSÖ haftalık koronavirüs verileriyle Türkiye'yi azalan trend listesinde yer aldı
Yorumlar