Skandal Peker - Süleyman Soylu sorusunu soran Musab Turan kovuldu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Anadolu Ajansı muhabiri Musab Turan'ın sorusu sonrası yaşananlara tepki gösterdi. Anadolu Ajansı'nın Musab Turan'ın görevine son vermesinin ardından ise bir paylaşım daha yaptı.

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Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu hedef aldığı açıklamalar ve Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Musab Turan’ın Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye yönelttiği provokatif sorular tartışılırken İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

“Yeni bir oyun sahneleniyor”

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Altun, “Yeni bir oyun sahneleniyor. Kirli bir oyun bu. Bir o kadar da ucuz. Adice bir kumpas. Bu kumpasın içinde yer alan tüm iç ve dış unsurların adalet önünde hesap vermesi için çalışacağız. Türkiye, o eski Türkiye değil artık!” dedi.

“AA çatısı altında barınamaz”

Anadolu Ajansı (AA), Musab Turan’ın işine son vermesinin ardından tekrar paylaşım yapan Fahrettin Altun, “Türkiye Cumhuriyeti ciddi bir devlettir. Her kim devletimizin ciddiyetine halel getirmeyi amaçlarsa bedelini öder. Terörün, suç örgütlerinin diliyle milli iradenin temsilcisi olan hükümetimizi küçük düşürücü eylemlere girişenler Anadolu Ajansı çatısı altında barınamaz” ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı'ndan yapılan açıklama şöyleydi;

Süleyman Soylu’nun Danışmanı sert çıktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Danışmanı Mazhar Yıldırımhan da çok sert ifadelerle paylaşım yaptı. AA Genel Müdürünün istifasını isteyen Yıldırımhan, “AA Genel müdürü acilen istifa etmelidir. Bu ne kahpeliktir. Bu ne şerefsizliktir. AA muhabiri üzerinden Süleyman Soyluya ve hükümete suikast düzenlenmiştir” diye yazdı.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz ise “Bir gazeteci bu şekilde soru sormaz. İşin içinde bir başka hesap olmalı” diye yazdı.

Sipariş üzerine muhalefete hizmet etmek...

MHP Genel Başkanı Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek de “Anadolu Ajansı muhabirinin yaptığı soru sormak değil, sipariş üzerine muhalefete hizmet etmek için siyasi yorum yapmak olmuştur. Hele üç buçuk yaşındaki oğlunu dahi gündeme alet etmesi ayrı bir kepazeliktir. Onu oraya gönderen kimse planlı bir kara propaganda çalışmasını yaptı” ifadelerini kullandı.