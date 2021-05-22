BIST 1.452
DOLAR 8,42
EURO 10,26
ALTIN 509,08
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Gazze'ye umut ol

İzmir'de kablo çalmak isterken canından oldu

İhlas Haber Ajansı

İzmir’de 30 Ekim 2020’de meydana gelen 6.6’lık depremin ardından, Karşıyaka ilçesinde bulunan ve kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 8 katlı binadan kablo çalmak isterken elektrik akıma kapılan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Abone ol

Olay dün saat 23.30 sıralarında Karşıyaka ilçesi Dedebaşı Mahallesi’nde meydana geldi.

İzmir’de geçtiğimiz yıl 30 Ekim tarihinde meydana gelen 6.6’lık depremin ardından kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 8 katlı binaya gelen Uğur S. (34), iddiaya göre binanın girişinde bulunan elektrik kablosunu keserek çalmaya çalıştı.

Kabloyu kesmek isterken elektrik akımına kapılan şahıs, yere düştü. Uğur S’yi yerde hareketsiz olarak gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki en yakın hastaneye kaldırılan şahıs, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastaneye gelen savcının incelemesinin ardından Uğur S'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Olay Yeri İnceleme ekipleri adreste incelemelerde bulunurken, elektrik firması yetkilileri de çalışmalar gerçekleştirdi. Uğur S'nin çok sayıda suçtan kaydının bulunduğu ve olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Sümeyye Boyacı Avrupa üçüncüsü oldu
Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'de
Nikaragua'da 5,8 büyüklüğünde deprem
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca müjdeyi verdi! Sokağa çıkma, kafe ve restoran yasakları kalkıyor
ABD'den Türkiye açıklaması! İşbirliğinin sürdürülmesi büyük önem taşıyor
Yamyam seri katil! Kadınları öldürüp cansız bedenlerini yedi
Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'dan Kanal İstanbul açıklaması
Şamil Tayyar'dan Süleyman Soylu tweeti
Muğla'da çift başlı doğan kedi görenleri şaşırttı
Skandal Peker - Süleyman Soylu sorusunu soran Musab Turan kovuldu
Yorumlar 2 yorum