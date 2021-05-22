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Sümeyye Boyacı Avrupa üçüncüsü oldu

Milli sporcu Sümeyye Boyacı, Paralimpik Yüzme Avrupa Şampiyonası’nın kadınlar 200 metre serbest finalinde bronz madalya kazandı.

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Portekiz'in Madeira Adası'nda düzenlenen Paralimpik Yüzme Avrupa Şampiyonası'nın altıncı gününde milli sporcular Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk, S5 kategorisi kadınlar 200 metre serbest finalinde birlikte mücadele etti.

Sümeyye, 3:22.48'lik derecesiyle üçüncü olarak bronz madalya kazanırken, Sevilay ise 3:28.71'lik derecesiyle dördüncü sırada yer aldı.

Milli Takım, böylece şampiyonada madalya sayısını 4'e çıkardı.

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