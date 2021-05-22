BIST 1.452
DOLAR 8,42
EURO 10,26
ALTIN 509,08
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY
ADV Gazze'ye umut ol

Ümit Davala ve Hasan Şaş'tan flaş Fatih Terim paylaşımı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamalarından sonra Fatih Terim'in teknik ekibinden cevap niteliğinde bir paylaşım geldi. Yardımcı antrenör Ümit Davala'nın paylaşımı sosyal medyada ses getirdi.

Abone ol

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, teknik direktör Fatih Terim ile devam etmeyi düşünmediklerini söyledi. Cengiz, Türk Telekom Stadı'nda düzenlediği ve 2 saatten fazla süren basın toplantısında Terim'e yönelik sert ifadeler kullandı.

"Gülüyoruz ağlanacak halinize..."
Başkan Cengiz'in gündem yaratan sözlerinin ardından Galatasaray Yardımcı Antrenörü Ümit Davala'dan paylaşım geldi. Instagram hesabından Fatih Terim ile olan bir fotoğrafını paylaşan Davala; "Gülüyoruz ağlanacak halinize..." notunu düştü.

''Sevgi parayla satın alınamaz''
Hasan Şaş paylaşımında "Galatasaray; sana kurban olurum. Ne zaman istersen emrindeyim. Ne para, ne pul! Sevgi parayla satın alınamaz." ifadelerini kullandı.

Mustafa Cengiz'in Fatih Terim'le çalışmayacağını açıklamasının ardından Hasan Şaş'ın açıklaması, sosyal medyada sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından konuşulan konulardan oldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Burak Yılmaz, Türkiye'ye mi dönüyor? Menajeri konuştu
Cengiz Ünder'e sürpriz talip! İşte Roma'nın istediği bonservis bedeli
İzmir'de kablo çalmak isterken canından oldu
Sümeyye Boyacı Avrupa üçüncüsü oldu
Beşiktaşlı Necip Uysal, dünya evine girdi
Nikaragua'da 5,8 büyüklüğünde deprem
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca müjdeyi verdi! Sokağa çıkma, kafe ve restoran yasakları kalkıyor
Üsküdar Salacak sahilindeki Yeşilçam Kafe sabaha karşı alev alev yandı!
ABD'den Türkiye açıklaması! İşbirliğinin sürdürülmesi büyük önem taşıyor
Yamyam seri katil! Kadınları öldürüp cansız bedenlerini yedi
Yorumlar