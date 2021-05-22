Milli Eğitim Bakanlığı tek tek açıkladı! İlkokul ve ortaokullarda sınavlar nasıl olacak farklı şehir imkanı

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrenci ve velilerin kafa karışıklığını gidermek için sınav rehberi yayımladı. Birçok soruya yanıt verilen rehberde, ilkokul 4. sınıf ile ortaokul öğrencilerinin, 18 Haziran’a kadar istedikleri derslerin sınavlarına okulda katılabileceği belirtildi.

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilerle velilerin kafa karışıklığını gidermek için sınav rehberi hazırladı. Bakanlığın internet sitesine konulan rehberde öğrencilerden ve velilerden gelen sorular tek tek cevaplandırıldı. MEB tarafından daha önce yapılan açıklamada ilkokul 4. sınıf ile ortaokul öğrencileri için 2020-2021 eğitim-öğretim yılı ikinci dönem derslerinin sınavla değerlendirilmesinin öğrencilerin tercihine bırakıldığı bildirilmişti.

Dün ise Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'nün web sayfasından (https://tegm. meb.gov.tr/) ilkokul 4. sınıf ve ortaokullarda 2020-2021 eğitim-öğretim yılı ikinci dönemindeki sınavlara dair merak edilen sorular yanıtlandı. Sorulara verilen yanıtlar arasında, ilkokul 4. sınıf ile ortaokullardaki öğrencilerin, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı ikinci dönem sınavlarına istedikleri derslerden katılabileceği bilgisi de yer aldı. İşte sorular ve yanıtları:

İlkokul 1, 2, 3. sınıf öğrencisiyim, okulda sınava girecek miyim?

- Sınav yapılmayacak. Ders etkinliklerine katılım durumunuz öğretmeniniz tarafından değerlendirilerek karne notunuz belirlenecek.

İlkokul 4. sınıf öğrencisiyim, okulda sınava girecek miyim?

- İkinci dönem derslerden sınava girebilir, girmiş oldukları sınavların puanları varsa bu puanlarını yükseltebilir ya da ikinci dönem yerine birinci dönem değerlendirmelerini karneye yansıtabilirler.

Ortaokul 5, 6, 7, 8. sınıf öğrencisiyim, okulda sınava girecek miyim?

- İkinci dönem derslerinden sınava girebilir, girmiş oldukları sınavların puanları varsa bu puanlarını yükseltebilir ya da ikinci dönem yerine birinci dönem değerlendirmelerini karneye yansıtabilirler.

Ortaokul öğrencisiyim, seçmeli derslerden sınav olacak mı?

- Seçmeli dersler de dahil olmak üzere tüm derslerden istemeleri halinde sınava girecekler.

Uzaktan eğitime geçmeden önce okulda sınav olmuştuk. Başka sınav olacak mıyım?

- Eğer 17 Mayıs 2021 tarihinden önce sınava girdiyseniz tekrar sınava girmenize gerek yok.

Sınavlar 8 Haziran'a kadar yapılacak

İstediğim dersten sınava girmeyebilir miyim?

- Hangi ders veya derslerden sınava girmek istediğinizi velinizin 26 Mayıs 2021 tarihine kadar okul müdürlüğüne yapacağı başvuru sırasında belirtmesi gerekmektedir.

Bu dönem daha önceden katıldığım sınavdan düşük puan aldım. Puanımı yükseltme şansım var mı?

- Eğer 17 Mayıs 2021'den önce girmiş olduğunuz bir sınavdan düşük puan aldıysanız velinizin 26 Mayıs 2021 tarihine kadar okula başvurması halinde tekrar sınava girebilirsiniz. Ancak karneye sadece bir sınav puanınız yansıtılmış olacak.

Sınavlar ne zaman yapılacak?

- Sınavlar okulda 18 Haziran 2021 tarihine kadar yapılmış olacak.

Sınavların süresi olacak mı? Kaç soru sorulacak?

- Bir sınav süresi 40 dakika olacak. Sınavlarda çıkacak soru sayısı ve soru türü dersin öğretmeni tarafından belirlenecek.