Kripto para yatırımcıları şokta Çin'den ikinci ağır darbe geldi Bitcoin ve diğerleri fena çakıldı

Finans sektörüne "kripto yasağı" getiren Çin, şimdi de kripto para madenciliği yapanların peşine düştü. Gelen satışlarla, en büyük hacimli birim Bitcoin 33,600 dolar düzeyine kadar inerken, piyasalarda toplam hacim de 1.5 trilyon dolara geriledi.

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Son 24 saat içinde 33,616.45 ve 41,736.32 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 8.67 düşüşle 36.450.13 dolara gerilerken, birimin haftalık kaybı yüzde 26.35 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 77 milyar dolarlık düşüşle 682 milyar dolara indi.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da, 2,113.35 ve 2,804.20 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 18.27 düşüşle 2,262.16 dolara geriledi. Birimin haftalık kaybı yüzde 43.97 ve piyasa hacmi de 262 milyar dolar düzeyindeydi.

Kripto para piyasalarında yeniden üçüncü sıraya yükselen Tether de 1.00 dolar dolayında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 0.09 düşüşle 1.00 dolardaydı. Birimin haftalık kaybı yüzde 0.12 ve piyasa hacmi de 58 milyar dolar düzeyindeydi.

İki haftada 1 trilyon dolar gitti

Bu gelişmelerle tüm piyasalarda toplam hacim 1.0 trilyon 527 milyar dolara kadar geriledi. Kripto para piyasalarında toplam hacim ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar, 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar ve 10 Nisan'da 2.0 trilyon, 7 Mayıs'ta 2.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Çin kömür zengini bölgesi İç Moğolistan’da kripto para madenciliği yapanların izini sürüyor

Çin yönetimi bölgede kripto para madenciliği yapanların tespit edilmesi için bir ihbar hattı kurdu.Kömür zengini olan ve soğuk havasıyla bilinen bölgenin Çinli kripto paracıların bir dönem gözdesi olduğu biliniyor.



Bitcoin üretiminin yüzde 8’inin İç Moğolistan’da yapıldığı da hesaplanıyor. Ancak Bitcoin madenciliğinin yüksek enerji sarfiyatını göz önüne alan Çin’in karbon emisyonu endişesiyle bu adımı attığı belirtiliyor.



Çin’in yıllık enerji tüketimini yüzde 15 azaltma çabasında olduğu biliniyor. Çinli madencilik şirketleri Weminar karar sonrası birçok bölümünü kapattığını duyururken BTC.TOP, İç Moğolistan’dan Sincan’a taşınmaya hazırlanıyor.



Bitcoin madenciliği ne anlama geliyor?

Piyasaya Bitcoin çıkarmak için çok güçlü bilgisayarlar, çok zor matematik işlemlerini çözmek durumunda. Bu işleme ‘madencilik’ adı veriliyor.

Ancak bu işlemler sırasında çok enerji harcanıyor. Bitcoin madencileri ucuz enerji kaynaklarına sahip ve havası soğuk bölgelerde bu işi yapmayı tercih ediyor.



Cambridge Üniversitesi’nin yaptığı araştırmaya göre, Bitcoin üretimi yıllık 149.63 terawatt-saat (TWh) enerji harcanmasına sebep oluyor. Bu rakam Malezya (147.2 TWh) ve İsveç’in (131.7 TWh) yıllık enerji tüketimini solluyor.

ABD'de kripto paralara vergilendirme ve düzenleme

Albcoin Araştırma Müdürü Helin Çelik, kripto para piyasasına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"ABD Hazine Bakanlığı 10,000 doların üzerindeki kripto para transferlerinin IRS’a bildirilmesini istiyor. Vergi uyum tedbirleri altında açıklanan raporda kripto para platformlarından yüklü miktarda yapılan transfer ve satın almaları bildirmeleri istendi.

"ABD Merkez Bankası (Fed), yaz aylarında dijital parayla ilgili makale yayınlamayı planlıyor. Fed Başkanı Jerome Powell, Fed’in yenilikleri yakından takip ettiğini ve uyum sağladığını vurgulayarak teknolojik gelişmelerin yeni olanaklar sunduğunu iletti.

"Fed Başkanı’nın ardından ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ( SEC ) Başkanı Gary Gensler de, kripto paralara ilişkin açıklama yaptı. Regülasyon çağrısı yapan Gensler, özellikle borsalara yönelik daha kapsamlı bir düzenleme ağı olması gerektiğinin üzerinde durdu. Gensler, yapılacak olan düzenlemenin kamunun yararına olacağını ve yatırımcıları korumak için yapılacağını yineledi.

"Kripto para piyasasında yaşanan geri çekilmelerin ardından korkunun devam ettiği piyasada toparlanma devam etse de henüz seviyeler istenilen düzeye ulaşmış değil. Yaşanan son geri çekilme hakkında yorum yapan Vitalik Buterin, düşüş balonunun içinde olduğumuzu, bunun nereye kadar süreceğini bilmediğini ancak daha önce de benzer reaksiyonların görüldüğünü dile getirdi. Genç girişimcinin düşüş hakkında “belki de bitmiştir” sözleri Ethereum yatırımcısını heyecanlandırdı. İşlem ücretlerinin yüksekliğinin güncellemeden sonra çözüleceğini de dile getirdi."