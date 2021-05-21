Adana'da yeni ev için eski evini satan kadın kapıcı dairesinde oturuyor
Adana'da yaklaşık 5 yıldır bitmeyen 5 bloklu site inşaatının önünde toplanan mağdurlar çaresiz kaldı. Mağdurlar ev hayaliyle çıktıkları yolda hem evsiz hem de parasız kaldıklarını söylerken, müteahhit ise ev alan kişilerin 3 yıldır ödeme yapmadığını, bu nedenle de inşaata devam edemediğini ileri sürdü.
İddiaya göre, 67 kişi 2016 ile 2018 yılları arasında merkez Sarıçam ilçesinde 5 bloklu bir siteden ev sahibi olmak için temelden müteahhit M.G. ile anlaştı. Müteahhit 2 yılda 5 bloğun 4’ünün kaba inşaatını bitirdi. 2018 yılında artan döviz kuru ve daire satılmaması nedeniyle müteahhit inşaatı yarıda bıraktı
Daire alan bazı kişiler evleri bir an önce bitsin diye ekstra ödemeler yapıp inşaatın devam etmesini sağladı ve bir bloğun büyük bir kısmı tamamlandı. Ancak diğer ev sahipleriyse anlaştıkları fiyattan daha fazla bir para ödemeyi kabul etmedi ve müteahhide inşaata devam etmediği için kalan borçlarını da ödemedi.
67 kişi ve müteahhit M.G., 2019 yılında toplantı yaptı. Burada müteahhit inşaata devam edeceğini ancak 2016 yılında anlaşma yaptıkları fiyatlarla güncel fiyatların arasında uçurum olduğunu belirtti. Ancak anlaşma sağlanamadı ve inşaat olduğu gibi yarım kaldı.
Projeden daire satın alan mağdurlar ise inşaat önünde toplanıp müteahhidi protesto etti. Ev alma hayallerinin çileye dönüştüğünü söyleyen mağdurlar, biran önce inşaatın tamamlanıp evlerinde oturmayı istedi.