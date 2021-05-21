Adana'da yeni ev için eski evini satan kadın kapıcı dairesinde oturuyor

Daire alan bazı kişiler evleri bir an önce bitsin diye ekstra ödemeler yapıp inşaatın devam etmesini sağladı ve bir bloğun büyük bir kısmı tamamlandı. Ancak diğer ev sahipleriyse anlaştıkları fiyattan daha fazla bir para ödemeyi kabul etmedi ve müteahhide inşaata devam etmediği için kalan borçlarını da ödemedi.