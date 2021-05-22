Fenerbahçe için Jose Bordalas iddiası! İspanyollar duyurdu

İnternet sitesi Todomercadoweb, Fenerbahçe'nin Getafe Teknik Direktörü Jose Bordalas ile ilgilendiğini yazdı.

Abone ol

Süper Lig'de sezona Erol Bulut ile giren sarı-lacivertliler, deneyimli teknik adamla yollarını ayırmış ve yerine takımın sportif direktörü olan Emre Belözoğlu'na görev vermişti. İlk teknik direktörlük tecrübesini Fenerbahçe'de yaşayan genç teknik adam Emre Belözoğlu, son 10 haftada aldığı puanlarla Fenerbahçe'yi şampiyonluk için iddialı hale getirmişti. Ancak 41. haftada Sivasspor'a karşı alınan mağlubiyetle yarıştan uzaklaşan sarı-lacivertliler, sezonu Beşiktaş ve Galatasaray'ın ardında 3. sırada tamamlamıştı.

Emre için karar verilmedi

Yeni dönemde de başkan adayı olacağını açıklayan Ali Koç, hangi teknik adamla sezona başlayacağına henüz karar vermiş değil. Emre Belözoğlu'nun devam edeceği iddiaları sürerken, dış basından yabancı teknik direktör isimleri de Fenerbahçe için yazılıyor.

Jose Bordalas iddiası

Emre Belözoğlu'nun devam edeceği iddiaları sürerken, dış basından yabancı teknik direktör isimleri de Fenerbahçe için yazılıyor. Ancak İspanya'dan önemli bir iddia geldi. İnternet sitesi Todomercadoweb, Fenerbahçe'nin Getafe Teknik Direktörü Jose Bordalas ile ilgilendiğini yazdı.

İki takım daha peşinde

Sabah gazetesinin haberine göre, Bordalas ile sadece Fenerbahçe değil Valencia ve Olympiakos takımları da temasta. 2016'dan bu yana Getafe'nin hocalığını yürüten 57 yaşındaki çalıştırıcı, İspanyol kulübüyle 211 maça çıktı.