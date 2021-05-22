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Ozan Kabak Liverpool'da kalacak mı? Kararını verdi!

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un, ara transfer döneminde satın alma opsiyonuyla Schalke 04'ten kiraladığı milli futbolcu Ozan Kabak, kulüpte kalmak istediğini söyledi.

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Ozan, İngiliz The Times gazetesine yaptığı açıklamada, Liverpool'da geçirdiği 5 ayın kariyeri ve kişiliği açısından çok değerli olduğunu belirterek, "Jürgen Klopp gibi bir teknik direktörle, birçok yıldız futbolcuyla çalıştım. Onlarla antrenman yapmak bile gelişmenizi sağlıyor. Liverpool'dan bahsediyoruz. Elbette kalmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Liverpool formasını giymekten gurur duyduğunu dile getiren 21 yaşındaki stoper, "Jürgen ile henüz geleceğim hakkında konuşmadık. Gelecek sezon nerede olacağımı göreceğiz. Fakat ne olursa olsun kulüpteki herkese, benim için yaptıklarından dolayı minnettarım." yorumunda bulundu.

Devre arasında Liverpool'a katılan Ozan Kabak, Premier Lig'de 9, Şampiyonlar Ligi'nde 4 maça çıktı. 21 yaşındaki oyuncu 1024 dakika süre aldı. Kırmızılar, Ozan Kabak'ın forma giydiği 6 maçta kalesinde gol görmedi.

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