İslam Memiş 'Haziran'da ciddi sürpriz var' deyip uyardı! Sakın altın almayın 492 liraya düşecek
Gram altın 508 liraya, çeyrek altın 831 liraya yükseldi. Altın ve finans uzmanı İslam Memiş'ten yatırımcılara uyarı geldi. 500 lira seviyesinden altın alınmamasını öneren İslam Memiş, yakında gram altının 492 lira seviyelerine gireleyeceğini söyledi. "Haziran'da ciddi sürpriz var" diyen İslam Memiş, gram altın için 600 lira gibi yeni rekorların geleceğini söyledi.Abone ol
Altın ve finans analisti İslam Memiş'ten altın alacaklara kritik uyarılar geldi. 500 lira seviyesinde seyreden gram altının kısa süre sonra 492 lira seviyelerine gireleyeceğini belirten İslam Memiş, altın ve gümüş alacaklara "acele etmeyin" uyarısı yaptı. Tepe taklak giden kripto para borsasından çıkanlar gibi bunu fırsata çevirecek yatırımcıların da bulunduğunu dile getiren Memiş, şu uyarılarda bulundu:
Ters köşe yapacaklar, atın 492 lirayı görecek
- Çünkü ters köşe yapacaklar. Bu ters köşe de yüksekten altın ve gümüş almamalı. Tekrar kâr satışlarını beklemeli, düzeltmeleri beklemeli. 492 lira seviyesinden bahsediyorum. Ons fiyatında 1845 dolar seviyesinden bahsediyorum.
500 liradan gram altın almayın, zarar edersiniz...
- Tutup da 500 lira seviyesi üzerinden altın almayın. Çünkü bu seviyeler Şubat ayında alanların kaymak yiyecekleri seviyeler. Bu seviyelerden tekrar alıp zarar etmeye gerek yok.
Haziran ayında büyük sürpriz var
- Haziran ayında ciddi bir sürpriz var. Bence bu sürprize herkes hazır olmalı. Nedir bu sürprizin adı Basel lll. Basel lll ne demektir? Basel Bankacılık Gözetim Komitesi, Yani dünyadaki bütün bankaların finansal varlıklarında değişikliğe gidecekler.
Haziran'ın sonlarında altın ve gümüşte yeni zirveler göreceğiz
- Bütün birikimlerini bütün varlıklarını artırma, sermaye artırımına gidecekler. Yüzde 85'ini emtia yapacaklar altın ve gümüş yapacaklar. Haziran'ın sonlarında özellikle altın ve gümüş fiyatlarında yeni zirveler göreceğiz.
Gaza gelmeyin satmayın! Alan mutlu satan zararlı...
- Buradan hangi anlam çıkıyor? Gaza gelmeyin satmayın, satan yerine koyamıyor. O yüzden alan yatan mutlu, alan satan zararlı. O yüzden bence al sat değil de, al yat yapmanın daha mantıklı bir karar olduğunu düşünüyorum.
Altın fiyatları haftayı yükselişle kapattı...
Altın fiyatları haftanın son kapanış gününde yükseldi. Gram altın fiyatlarında yaşanan yükselişle birlikte 508 lira seviyesine ulaştı. Altının ons fiyatı ise 1879 dolar seviyesine çıktı. Altının ons fiyatında yükseliş olurken, gümüşün ons fiyatında ise düşüş yaşandı. Gümüşün ons fiyatı 27 dolara geriledi.
Güncel altın fiyatları...
Gram altın: 508 lira
Çeyrek altın: 831 lira
Cumhuriyet altını: 3 bin 317 lire
22 ayar bilezik: 463 lira
14 ayar altın: 296 lira...