İslam Memiş 'Haziran'da ciddi sürpriz var' deyip uyardı! Sakın altın almayın 492 liraya düşecek

Gram altın 508 liraya, çeyrek altın 831 liraya yükseldi. Altın ve finans uzmanı İslam Memiş'ten yatırımcılara uyarı geldi. 500 lira seviyesinden altın alınmamasını öneren İslam Memiş, yakında gram altının 492 lira seviyelerine gireleyeceğini söyledi. "Haziran'da ciddi sürpriz var" diyen İslam Memiş, gram altın için 600 lira gibi yeni rekorların geleceğini söyledi.

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Altın ve finans analisti İslam Memiş'ten altın alacaklara kritik uyarılar geldi. 500 lira seviyesinde seyreden gram altının kısa süre sonra 492 lira seviyelerine gireleyeceğini belirten İslam Memiş, altın ve gümüş alacaklara "acele etmeyin" uyarısı yaptı. Tepe taklak giden kripto para borsasından çıkanlar gibi bunu fırsata çevirecek yatırımcıların da bulunduğunu dile getiren Memiş, şu uyarılarda bulundu:

Ters köşe yapacaklar, atın 492 lirayı görecek

- Çünkü ters köşe yapacaklar. Bu ters köşe de yüksekten altın ve gümüş almamalı. Tekrar kâr satışlarını beklemeli, düzeltmeleri beklemeli. 492 lira seviyesinden bahsediyorum. Ons fiyatında 1845 dolar seviyesinden bahsediyorum.

500 liradan gram altın almayın, zarar edersiniz...

- Tutup da 500 lira seviyesi üzerinden altın almayın. Çünkü bu seviyeler Şubat ayında alanların kaymak yiyecekleri seviyeler. Bu seviyelerden tekrar alıp zarar etmeye gerek yok.

Haziran ayında büyük sürpriz var

- Haziran ayında ciddi bir sürpriz var. Bence bu sürprize herkes hazır olmalı. Nedir bu sürprizin adı Basel lll. Basel lll ne demektir? Basel Bankacılık Gözetim Komitesi, Yani dünyadaki bütün bankaların finansal varlıklarında değişikliğe gidecekler.

Haziran'ın sonlarında altın ve gümüşte yeni zirveler göreceğiz

- Bütün birikimlerini bütün varlıklarını artırma, sermaye artırımına gidecekler. Yüzde 85'ini emtia yapacaklar altın ve gümüş yapacaklar. Haziran'ın sonlarında özellikle altın ve gümüş fiyatlarında yeni zirveler göreceğiz.

Gaza gelmeyin satmayın! Alan mutlu satan zararlı...

- Buradan hangi anlam çıkıyor? Gaza gelmeyin satmayın, satan yerine koyamıyor. O yüzden alan yatan mutlu, alan satan zararlı. O yüzden bence al sat değil de, al yat yapmanın daha mantıklı bir karar olduğunu düşünüyorum.